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رياضة

كريم ذكري يكشف سر تفوق الزمالك هذا الموسم

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
فرحة لاعبي الزمالك
فرحة لاعبي الزمالك بعد الإنتصار على الرجاء
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مجدي سلامة
كشف كريم ذكري لاعب نادي الزمالك السابق عن سر تفوق الفريق الأبيض هذا الموسم ، وذلك بعد إستطاعته للوصول لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال لاعب الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية : " باتشيكو اجاد في التعامل الفني خلال مواجهة الرجاء المغربي".

وتابع : " أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو يصنعون الفارق للزمالك بشكل كبير أمام أي فريق ".

واختتم : " الدفاع هو سر قوة الزمالك هذا الموسم ، حيث من الصعب دخول هدف في مرمى الفريق ، والزمالك يتمتع حاليا بمرونة تكتيكية كبيرة".

يذكر أن نادي الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لملاقاة النادي الأهلي، بعد فوزه على فريق الرجاء بنتيجة 4/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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