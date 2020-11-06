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منوعات

اختفت لمدة 10 دقائق.. انهيار سيدة بعد إصابة طفلتها بكارثة بسبب الصابون .. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:38 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيبت الطفلة أريتا البريطانية البالغة من العمر سنتين بحالة تسمم بعد أن شربت المعطر الخاص بالمرحاض بدلا من زجاجة المياه الخاصة بها. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن آريتا البالغة من العمر سنتين اختفت عن عينيها في المنزل لمدة 10 دقائق أثناء تحضيرها للعشاء . 

لاحظت والدة آريتا ان الطفلة اختفت لدقائق ولا تجيب حينما كانت تنادي عليها من المطبخ، و سمعت صوت شئ غريب صادر كمن المرحاض و كأن شئ ما سقط . 

ذهبت والدة الطفلة بالفعل وجدت أنها تناولت زجاجة العطر الخاص بالمرحاض المكون من صابون مركز للتنظيف بدلا من المياه وأصيبت بالتسمم. 

انتقلت السيدة إلى المستشفى على الفور بعد أن وجدت سائل وردى يخرج من فم الطفل ، ظلت الطفلة في المستشفى لمدة شهرين ولكن في النهاية لم يتمكن الاطباء من إنقاذها وتوفت في النهاية وأصيبت والدتها بصدمة شديدة . 
اختفت لمدة 10 دقائق.. انهيار سيدة بعد إصابة طفلتها بكارثة بسبب الصابون .. صور
اختفت لمدة 10 دقائق.. انهيار سيدة بعد إصابة طفلتها بكارثة بسبب الصابون .. صور
اختفت لمدة 10 دقائق.. انهيار سيدة بعد إصابة طفلتها بكارثة بسبب الصابون .. صور

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