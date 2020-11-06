تمهيدا لمعركة قضائية ساخنة.. حملتا ترامب وبايدن تدعوان أنصارهما للتبرع بالأموال

دعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن أنصارهما للتبرع تمهيدا لمعركة قضائية بخصوص نتائج الانتخابات.





يأتي ذلك بعدما، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصومه بالتزوير في عمليات الاقتراع.





وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل: "هناك الكثير من التلاعب ولن نسمح بسرقة الانتخابات بهذه الطريقة، والقضاء سيحسم الجدل بشأن نتيجة الانتخابات ".





وأضاف: "سبق وحذرت من الكارثة التي سيتسبب بها الاقتراع عبر البريد، وتم منع مراقبينا من مراقبة عمليات الفرز في مناطق مهمة في ولاية جورجيا".





وتابع: "سيكون هناك الكثير من الدعاوى والأمر سينتهي في المحكمة العليا، ونريد أن تكون عمليات فرز الأصوات نزيهة، وليس هناك أي مبرر شرعي لعدم السماح للناس بمراقبة عمليات فرز الأصوات".





وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الديمقراطيين يلجأون للفساد، قائلًا: "مستغرب كيف يجدون بطاقات الاقتراع عبر البريد التي يحتاجونها".





ومساء أمس، قال بايدن إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلي الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.





وفي كلمة مقتضبة، قال المرشح الرئاسي الديمقراطي إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.





وناشد بايدن الجميع بالتزام الهدوء حتى اكتمال احتساب الأًصوات، مؤكدا على ضرورة احتساب كل صوت.



