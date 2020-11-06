مصر تسجل 201 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة.. وترامب يتهم خصومه بالتزوير في الانتخابات ويلجأ للقضاء.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر.. انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب في الداخل غدًا

الرئيس العراقي يصادق على قانون الانتخابات الجديد

تحالف دعم الشرعية: اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

جيش إثيوبيا: أجبرنا على حرب "بلا هدف"

ماكرون يعلن مضاعفة قوات الأمن على الحدود الفرنسية

حملة ترامب تخسر معركتين قضائيتين في جورجيا وميشيجان









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 11 حالة وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالات.





وأفادت "الأنباء" بأنه ستنطلق غدا عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية في 13 محافظة، وتستمر على مدار يومين غدا وبعد غد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حيث تجري بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الرئيس العراقي برهم صالح صادق على قانون الانتخابات الجديد تمهيدا للانتخابات المبكرة منتصف العام المقبل، قائلًا: "التزاما بواجبي الدستوري صادقت على قانون الانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة".





وأضاف: "إقرار هذا القانون يأتي بعد سجال طويل وقد كان إصلاح القانون الانتخابي مطلبا وطنيا لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم".





وذكرت "الجريدة" أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن تدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن الجيش الإثيوبي، أعلن أنه أجبر على خوض "حرب غير متوقعة وبلا هدف" ضد متمردين في إقليم تيغراي شمالي البلاد، حيث أطلقت أديس أبابا عملية عسكرية الأربعاء.





وقال نائب قائد الجيش الإثيوبي برهان جولا للصحفيين، إن قوات الجيش أرسلت للقتال في تيغراي من أنحاء أخرى في البلاد.





وأضاف جولا: "دخل بلدنا في حرب لم يكن يتوقعها. هذه الحرب مخزية إنها عبثية. سنحرص ألا تطال الحرب وسط البلاد" وتبقى منحصرة في تيغراي.





ونقلت "الوطن" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن سيتم ، مضاعفة عديد قوات الأمن المنتشرة على الحدود الفرنسية، من 2400 إلى 4800 جندي، لمكافحة خطر الإرهاب وعمليات التهريب والهجرة غير القانونية.





وذكرت "الراي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بتقديم مزيد من الطعون القضائية على نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد قليل من الولايات، زاعما دون دليل حدوث تزوير في ولايات فاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن.



