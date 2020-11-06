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أخبار العالم

صفقة تبادل أسرى جديدة.. تجدد المباحثات بين إسرائيل وحماس

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:47 ص
تجدد المباحثات بين
تجدد المباحثات بين إسرائيل وحماس
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سمر صالح
أفاد مراسل الشؤون العربية في قناة "كان" العبرية، بأنه تم تجديد المباحثات بين إسرائيل وحماس، بشأن إجراء صفقة تبادل أسرى جديدة. 
 
وقال المراسل جال بيرجير، إن مباحثات صفقة التبادل تجددت مؤخرا بين الطرفين، بعد انقطاع دام لمدة شهرين.
 
ونقل المراسل عن مصادر فلسطينية قولها: "إن جولة المباحثات الحالية لا تزال في بدايتها" مشيرة الى أنه "لم يحدث أي تقدم حقيقي حتى الآن".  
 
وبحسب بيرجير، تطالب حماس بالإفراج عن أسرى قدماء بهذه الصفقة، وتتوقع الموافقة على الإفراج عن جمال أبو الهيجا، وحسن سلامة، وإسرائيل ترفض ذلك.
 
ولفت المراسل،إلى أن الأطراف لم تصل حتى الآن الى مرحلة وضع الأسماء (أسماء الأسرى)، وانما يدور الحديث عن أرقام (أعداد) فقط. 
 
وأشار الى أن إسرائيل ترفض حتى الآن الأرقام التي تطرحها حماس، وأبلغت أسرى حماس بالسجون الإسرائيلية بذلك، بزعم أنه لا يوجد لدي حماس جنود أحياء.

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