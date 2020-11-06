تنسيقية شباب الأحزاب تدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب: خطوة ضرورية لمواصلة الإصلاحات





وأضافت التنسيقية في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "مشاركتك في انتخابات مجلس النواب خطوة ضرورية على مسار إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية".





وتابعت: "من الصلاحيات الدستورية لعضو مجلس النواب ( تعديل الدستور) لذلك لابد من اختيار نخبة برلمانية ناضجة لضمان اتخاذ قرارات مصيرية وإجراء تعديلات دستورية معاصرة تلبي طموحات الشعب إن تطلب الأمر".





وطالبت التنسيقية بضرورة اختيار المرشح القادر على المراجعة والتدقيق، مؤكدة أنها أولى خطوات الحفاظ على الحقوق ومصالح الوطن.





واختتمت: " صوتك في انتخابات مجلس النواب واجب وطني لدعم مكانة مصر والحفاظ علي ثروتها وحقوقها السيادية.. انزل - شارك - وطنك محتاج صوتك".

















دعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المصريين للنزول غدا السبت، وبعد غد الأحد، الموافق 7 و8 نوفمبر الجاري، للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 داخل 13 محافظة.