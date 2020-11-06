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لميس سلامة: تقديم العون والتسامح يجعل الفرد يحظى باحترام وتقديم الآخرين.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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محمود محسن
قالت الإعلامية لميس سلامة: إن هناك العديد من الطرق التي تجعلنا نحظى باحترام وتقدير من حولنا، وأنه لا فائدة إطلاقا في التسبب بالضيق لمن حولنا.

وأضافت سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد:" أنه إذا فكر الفرد للحظة في أهمية كسب قلوب من حوله سيكون محبوبا من الجميع ويجعلهم هم من يدافعون عنه ويساندونه في أي أزمة".

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن هناك البعض يعانون من أن يكون بداخلهم "غل " في رد الإساءة بالانتقام مؤكدة انه يجب أن يكون بداخلهم نوع من التسامح وعدم رد الإساءة بالإساءة .

وأشارت سلامة إلى أنه يجب أن نساعد بعضنا البعض مؤكدا أنه إذا كان إنسان في حاجة إلى المساعدة يجب أن يتم تقديم له العون والدعم الذي يحتاجه لأن ما نقوم به سيعود علينا ويعود علينا أضعاف ما نقدمه.

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