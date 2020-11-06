بعد تلقي 197 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. القليوبية تعلن تحصيل مليار و117 مليون جنيه

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق. تتلاءم









وأكد الهجان أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بلغت 197 ألفا و747 طلب تصالح كما تم تحصيل مليار و117 مليونا و164 ألف جنيه.





من ناحية أخرى واصلت المراكز التكنولوجية والوحدات القروية بمحافظة القليوبية استقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.





ووجه محافظ القليوبية العاملين في المراكز التكنولوجية ولجان تلقي طلبات التصالح بالإسراع في معدلات إنجاز الطلبات المقدمة وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية.





كما وجه المحافظ، مسئولي المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وكافة الإجراءات الصادرة، لحين البت في طلبه وفقًا للقانون.





وقرر محافظ القليوبية تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية لحصر المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي التي لا تتناسب قيم التصالح التي جرى إقرارها لعرضها على لجنة التقييم ودراسة تخفيض قيم التصالح بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق.