AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تلقي 197 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. القليوبية تعلن تحصيل مليار و117 مليون جنيه

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.


وأكد الهجان أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بلغت 197 ألفا و747 طلب تصالح كما تم تحصيل مليار و117 مليونا و164 ألف جنيه.

من ناحية أخرى واصلت المراكز التكنولوجية والوحدات القروية بمحافظة القليوبية استقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

ووجه محافظ القليوبية العاملين في المراكز التكنولوجية ولجان تلقي طلبات التصالح بالإسراع في معدلات إنجاز الطلبات المقدمة وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية.

كما وجه المحافظ، مسئولي المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وكافة الإجراءات الصادرة، لحين البت في طلبه وفقًا للقانون.

وقرر محافظ القليوبية تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية لحصر المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي التي لا تتناسب قيم التصالح التي جرى إقرارها لعرضها على لجنة التقييم ودراسة تخفيض قيم التصالح بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحصيل 810 ملايين جنيه.. محافظ القليوبية: تسلمنا 144 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

محافظ القليوبية: تخفيض يتخطى 55% حال الدفع الفورى في تصالح مخالفات البناء

محافظ القليوبية: تلقينا 154 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

القليوبية تتلقى 156 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصل 879 مليون جنيه

القليوبية تقترب من تحصيل مليار جنيه من التصالح مع مخالفات البناء

محافظ القليوبية : تلقينا 165 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

ترشيحاتنا

غدا.. تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات النواب في 13 محافظة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

بملابس ملفتة .. زوجة محمد زيدان تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

منى فاروق تبرز أنوثتها بإطلالة مبهجة.. شاهد

اشتعال المنافسة في جورجيا.. بايدن وترامب يتساويان بعد فرز 99% من الأصوات

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

AdvertisementS

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

دولة عربية تغرق في الظلام لهذا السبب

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

فضل إنجاب البنات في الإسلام

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

أحمد داوود يكشف حقيقة إصابته هو وزوجته علا رشدي بكورونا

باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد: الملعب يفصل بيني وبينك

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

منعرفش مين هيمشي .. شوبير: سيرينو وافق على الانضمام للأهلي

اختفت لمدة 10 دقائق.. انهيار سيدة بعد إصابة طفلتها بكارثة بسبب الصابون .. صور

نفس مرض مؤمن زكريا.. حسن شاب أسواني يناشد وزيرة الصحة بعد إصابته بعجز كلي .. فيديو

يسبب فقدان السمع .. طبيب يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور