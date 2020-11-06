أغرب إصابة بكورونا.. اختبارات إيجابية لسيدة لمدة 70 يوما وبدون أعراض

يخالف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التوقعات والمعلومات التي تم جمعها عنه حتى الآن، وحدث ذلك مع سيدة كانت حاملة لعدوى كورونا ومصابة، ولكن نتائج اختباراتها ظلت إيجابية بدون أعراض على مدار 70 يوما في وضع أذهل الأطباء.









ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، تختلف تأثيرات الفيروس على الناس من شخص لآخر، مع إحداث المفاجآت في بعض الحالات النادرة او غير المفهومة، وكان قد أبلغ فريق من الباحثين والأطباء الآن عن حالة امرأة مصابة بسرطان الدم ولم تظهر عليها أعراض كوفيد-19 ولكن بعد 70 يومًا من أول اختبار إيجابي لها، كانت لا تزال مصابة وتحاول التخلص من جزيئات المرض المعدية.









هذه النتيجة أطول بكثير من التقارير السابقة عن البالغين في المستشفى الذين اكتشفوا التخلص من الفيروس المعدي خلال مدة تصل إلى 20 يومًا بعد تشخيص إصابتهم بـ كوفيد-19، بالإضافة إلى روايات أخرى عن أشخاص ألقوا مادة وراثية من الفيروس لمدة تصل إلى 63 يومًا بعد ظهور أعراضهم أولًا ظهر.









كان علماء الفيروسات مثل مونستر يبحثون في هذا الوباء عن مدة التعافي، خاصة الذين يعانون من نقص المناعة وكيف يمكنهم التخلص من فيروسات كورونا بعد الإصابة، خاصة أنه تم تشخيص المرأة البالغة من العمر 71 عامًا بسرطان الدم الليمفاوي المزمن (CCL)، وهو سرطان خلايا الدم البيضاء الذي يصيب غالبًا كبار السن ويتطور ببطء، وكانت قد أثبتت إصابتها لأول مرة بفيروس السارس في 2 مارس 2020 بعد دخولها المستشفى بسبب فقر الدم الحاد المرتبط بالسرطان، ثم ثبتت إصابتها بـ كوفيد-19، 13 مرة أخرى ولم تظهر عليها أي أعراض للمرض.









تلقت مرتين بلازما من أشخاص تعافوا، لا يعرف الأطباء بالضبط متى أصيبت بالفيروس التاجي، ومن مسحات الحلق التي تم جمعها على مدار فترة إصابتها بالعدوى التي استمرت 15 أسبوعًا، أظهر الباحثون أن المرأة كانت تتخلص من جسيمات سارس المعدية لمدة 70 يومًا. وكذلك تم اكتشاف بعض مواده الجينية أيضًا بعد 105 يومًا منذ أول اختبار إيجابي لها.







