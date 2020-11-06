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فن

بعد عرض أولى حلقاته.. ما وراء الطبيعة يواصل تصدر ترند جوجل

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر مسلسل "ما وراء الطبيعة"، ترند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرض أولى حلقاته أمس الخميس على "Netflix".

وكانت شركة نتفليكس، الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، قد أعلنت عن عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" حصريا،بدءًا من أمس (الخميس) ٥ نوفمبر.

ويتمكن الجمهور من مشاهدة عالم ما وراء الطبيعة يعود إلى الحياة ومرافقة د. رفعت إسماعيل - الشخصية المفضلة لدى الكثيرين- خلال رحلة الشك التي يمر بها ويشاركونه مغامراته في عالم ما وراء الطبيعة.

يعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما يتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية  لضعاف السمع.

وتشارك في بطولته رزان الجمال والتي ستلعب دور ماجي، وآية سماحة والتي ستقوم بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تلعب دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين ، و من اخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري وإنتاج عمو سلامة ومحمد حفظي. 

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