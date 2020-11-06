AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية تقرع ناقوس الخطر: استعدوا لمواجهة وباء جديد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية
Advertisements
محمد عثمان
دعت منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي، إلى الاستعداد لوباء جديد قد ينتشر حول العالم مثلما انتشر فيروس كورونا المستجد.

وتعتقد الصحة العالمية أن المجتمع الدولي بات عليه الاستعداد لاستقبال وباء جديد، مشير إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ73، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وأكدت الصحة العالمية في بيان، أن المجتمع الدولي في حاجة إلى "الاستعداد لوباء جديد الآن"، مضيفة: "لقد رأينا خلال العام الماضي أن البلدان التي لديها بنية تحتية صحية قوية تتعلق بالتأهب للطوارئ تمكنت من التحرك بسرعة لاحتواء فيروس (سارس – كوفيد19) والسيطرة عليه".

وفي القسم الثاني للدورة الثالثة والسبعين للجمعية، التي انعقد القسم الأول منها في جنيف في مايو الماضي، من المقرر تبني قرار "بشأن تعزيز الاستعداد للحالات الصحية العاجلة".

وتدعو مسودة الوثيقة المكونة من سبع صفحات الدول إلى "إعطاء الأولوية على أعلى مستوى سياسي" لتحسين التأهب للطوارئ.

كما تشير إلى الحاجة إلى ضمان "مكافأة مناسبة" للمهنيين الصحيين، وأهمية تدريب العاملين الصحيين و"تعزيز دور العاملين المحليين في المجال الطبي".

وتشدد المنظمة العالمية، على ضرورة ضمان أن تكون "جميع البلدان مجهزة بشكل أفضل لاكتشاف (كوفيد – 19) وغيره من الأمراض المعدية الخطيرة والاستجابة لها".

ومن جهة أخرى، تعتقد منظمة الصحة العالمية أن المجتمع العالمي قادر على هزيمة الوباء من خلال العلم والتضامن.

وقال البيان إن وباء الفيروس التاجي على الرغم من أنه يمثل أزمة عالمية، إلا أن "العديد من الدول والمدن نجحت في تفادي العدوى والسيطرة على انتقالها باستخدام نهج شامل قائم على الوقائع".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا عبر الإنترنت.. "الأطباء العرب" يناقش تعزيز سلامة المرضى والعاملين الصحيين

في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. أبرز التوصيات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية

وزراء المالية والصحة في مجموعة العشرين يناقشون أولويات التغلب على جائحة كورونا

الصحة العالمية توجه نداء للعالم من الأطباء العرب: أرفعوا أصواتكم لسلامة العاملين الصحيين

كورونا ليس الأخير.. منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء قادم.. فيديو

روسيا تؤيد دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار العالمي في ظل جائحة كورونا

ترشيحاتنا

مع دخول الشتاء .. هل يحمي البرتقال من كورونا ؟

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

وزير الإسكان: بدء حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل الاثنين المقبل

إسلام عنان يوجه نصائح هامة للمواطنين بخصوص كورونا

عشان ترتاح.. كيف نستطيع منع ألم الأسنان نهائيا ؟

AdvertisementS

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

وزير الإسكان: بدء حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل الاثنين المقبل

الشرطة الأمريكية تحقق في واقعة إحباط هجوم على مركز لفرز الأصوات بولاية بنسلفانيا

اعتراف خطير من الجيش الإثيوبي بعد قرار أصدره آبي أحمد

الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

الحكومة توضح حقيقة إلغاء مجانية التعليم الجامعي

عكس التوقعات.. ترامب يتقدم بالانتخابات الأمريكية وهذا مصير بايدن

الصحة العالمية تقرع ناقوس الخطر: استعدوا لمواجهة وباء جديد

فضل إنجاب البنات في الإسلام

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور