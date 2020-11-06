AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلان حرب.. القصة الكاملة للنزاع في شمال إثيوبيا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
الجيش الأثيوبي
الجيش الأثيوبي
Advertisements
أمينة الدسوقى

يشهد إقليم تيجراي شمالي البلاد والذي قع داخل الحدود الأثيوبية، قتال على الأرض وذلك بعد هجوم شنه متمردون على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأثيوبي والتى خلفت ورائها ضحايا وخسائر مادية.

يقول الجيش الإثيوبي، أن الحكومة المركزية "دخلت في حرب مع السلطات المتمردة" في إقليم تيجراي شمالي البلاد، حيث أطلقت أديس أبابا عملية عسكرية الأربعاء.

وقال نائب رئيس أركان الجيش برهان جولا خلال مؤتمر صحافي في العاصمة أديس أبابا: "دخلت بلدنا في حرب لم يكن يتوقعها، هذه الحرب مخزية، إنها عبثية.. سنحرص ألا تطال الحرب وسط البلاد وتبقى منحصرة في تيجراي.

أما مجلس النواب الإثيوبية فقد وافق على فرض حالة الطوارئ في منطقة تيجراي لستة أشهر بعد إعلان عملية عسكرية ضد سلطات المنطقة التي يتهمها بمهاجمة قواعد للجيش الإثيوبي.

فيما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في بيان صدر  عن مكتبه أن مجلس الوزراء قرر فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، في هذا الإقليم الذي أجرى في سبتمبر الماضي انتخابات محلية تعتبرها حكومة أديس أبابا غير شرعية.

ولفت البيان إلى أن هذا القرار يأتي لأن الحكومة تتحمل "المسؤولية الدستورية عن سلام وأمن وسلامة مواطني البلاد، ولمنع الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وتقويض الاستقرار".

واحتدت الأمور داخل إقليم تيغراي بعد استهداف جنود في مركز طبي قرب حدود إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا مع إقليم أمهرة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد هجوم مسلح.. رئيس وزراء إثيوبيا: الحرب بدأت مع إقليم تيجراي

إثيوبيا تدق طبول الحرب ضد الانفصاليين

أول تعليق أمريكي على إعلان إثيوبيا الحرب على الانفصاليين فى إقليم تيجراى

دق طبول الحرب على جبهة تيجراي| رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن الطوارئ.. والبرلمان يرسل لجنة للتحقيق.. والولايات المتحدة تتدخل

إثيوبيا تعلن الحرب رسميا على الانفصاليين

مجلة بريطانية: آبي أحمد يشعل الحرب الأهلية في إثيوبيا

ترشيحاتنا

اشتعال المنافسة في جورجيا.. بايدن وترامب يتساويان بعد فرز 99% من الأصوات

وقت ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. لا يوافقها العبد إلا وحقق الله مراده

وزير الإسكان: بدء حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل الاثنين المقبل

الحكومة توضح حقيقة إلغاء مجانية التعليم الجامعي

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

نفس مرض مؤمن زكريا.. حسن شاب أسواني يناشد وزيرة الصحة بعد إصابته بعجز كلي .. فيديو

AdvertisementS

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

وزير الإسكان: بدء حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل الاثنين المقبل

الشرطة الأمريكية تحقق في واقعة إحباط هجوم على مركز لفرز الأصوات بولاية بنسلفانيا

اعتراف خطير من الجيش الإثيوبي بعد قرار أصدره آبي أحمد

الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

الحكومة توضح حقيقة إلغاء مجانية التعليم الجامعي

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

عكس التوقعات.. ترامب يتقدم بالانتخابات الأمريكية وهذا مصير بايدن

فضل إنجاب البنات في الإسلام

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

الصحة العالمية تقرع ناقوس الخطر: استعدوا لمواجهة وباء جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور