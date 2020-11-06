التصريح بدفن جثامين 3 شبان لقوا مصرعهم أثناء مشاركتهم فى حفل عرس على بحيرة قارون بالفيوم

صرحت نيابة أبشواى بدفن جثامين ٣ شباب من قرية غيضان بالفيوم لقوا مصرعهم، من بينهم شقيق العريس فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق بحيرة قارون السياحى، بسيارة أجرة، أثناء مشاركتهم فى زفاف عروسين من أقاربهم بزفاف عروسين من أقاربهما.

تلقى مدير أمن الفيوم أخطارا من العقيد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركزشرطة الشواشنة بالحادث .

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تبين من التحقيقات أنه أثناء قيام بعض الشباب باستقلال دراجات بخارية للمشاركة فى زفاف عروسين من أقاربهم ، أصطدموا فى أحدى السيارات على الطريق .

والمتوفيين هم محمد أحمد باتع أبو عامود ومحمد حمدي شلبي وعمرو موسي أبو زيد غيضان وجميعهم من قرية غيضان بالمشرك قبلي مركز يوسف الصديق. وعدد من المصابين تم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .