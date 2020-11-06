عميد علوم عين شمس: برامج متميزة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. أستاذ جامعى شحن رصيد على حسابه للطلاب غير القادرين .. برنامج خاص بالفيروسات الجديدة في المقررات الدراسية

عميد العلوم عين شمس :

لدينا غرف عزل صحي للطلاب .. ونوفر أدوات تعقيم للمواطنين والكليات

أضفنا أربعة برامج متميزة لتأهيل الطلاب لسوق العمل "

لدينا نظام تكافل اجتماعي لتوفير مصروفات الطلاب والأدوات الخاصة بالدراسة والمعامل









قررت كلية العلوم بجامعة عين شمس تطوير البنية التحتية لها وإضافة برامج حديثة لمواءمة الوظائف المستحدثة الأكثر شيوعا في سوق العمل ، وتحاور موقع صدى البلد مع الدكتور " محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، للكشف عن تفاصيل آخر ما بذلته الكلية من جهود في هذا الإطار إلى جانب الكشف عن خطتها للتعامل مع العام الدراسي الحالي ومدى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء سير العملية الدراسية ..









في البداية .. ماذا عن الأوضاع في الكلية بعد مرور أسابيع من بداية الدراسة ؟





بدأنا العام الدراسي الجديد بخطة كاملة وخطة احتياطية في حالة الطوارئ وذلك بالتعاون مع رعاية شئون الطلاب بالكلية يعتمدون على تفعيل كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب من كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم ضد العدوي وسير العملية التعليمية بشكل إيجابي وطبيعي









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ما التجديدات داخل الكلية بعد انتشار فيروس كورونا ؟





أصبح لدينا وحدة تعقيم مختصة بالكلية (الإشراف الوقائي والسلامة والصحة )يشرف عليها المعمل المركزي حيث كان ينتج لنا منتجات التعقيم من الكحولات وغيرها والعمل بالتعليم المدمج بشكل كامل بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات





ما القررات التي اتخذتها الكلية مع مخالفي تطبيق الإجراءات الوقائية المفروضة ؟





إجراءات فورية مع المخالفين من الطلاب أعضاء هئية التدريس تعد في المرة الأولي للتنبية ثم تصل إلى الإجراء القانوني





ما استعدادات الكلية في حالة وجود موجة أخري من كورونا ؟





بالفعل اتفقت الكلية مع شركة مايكروسوفت لتصميم "موديولز " لرفع المقررات الدراسية ومنصات الكترونية للعمل عليها من خلال المنازل باستخدام الانترنت دون ان يتعرض الطلاب لاي مخاطر وضمان استمرار العملية الدراسية





كيف عالجت الكلية مشكلة الطلاب غير القادرين على توفير الانترنت للمحاضرات "الاونلاين " وارتفاع أسعار المصروفات الدراسية ؟





لدينا نظام التكافل الاجتماعي الذي يوفر كل ما يحتاجة الطلاب وقد تعاون معنا الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة العام الماضي لدعم ألف طالب دعم كامل بالمصروفات الدراسية ووفرنا هذا العام الف وحدة من ادوات المعامل والملابس الخاصة بالعمل (بالطو ابيض ) وادوات تشريح للطلاب غير القادرين والذي يعد دعم اضافي للتكافل الاجتماعي وقد بدانا في توزيعهم ،اما بالنسبة للانترنت فا الكلية توفر لهم الإنترنت من خلال وكيلة شئون الطلاب والاستعانة بوحدة ال (الاي تي ) التي توفر لهم الأجهزة الخاصة بها لاستخدام الطلاب الذين ليس لديهم أجهزة ، وبالفعل كان يوفر نائب رئيس الجامعة انترنت للطلاب من خلال حسابة الشخصي كوالدهم





ما التطورات التي أضيفت للمقررات الدراسية بعد انتشار فيروس كورونا ؟





اضافنا برنامج ( الميكرو بيولوجي التطبيقية والتحليلة ) ببرنامج الساعات العتمدة الذي يعمل علي الأمراض والفيروسات الجديدة وندوات ومحاضرات بشكل مستمر عن الوقاية واخر التحديثات التي وصلنا إليها بالإضافة إلي توزيع الكتب التعريفيةالخاصة عن الفيروسات علي الطلاب

ما البرامج الجديدة مع بداية العام الدراسي الجديد ؟





لدينا 29 برنامج وتم إضافة أربع برامج جديدة بساعات المعتمدة ( الجو فيزيا بترول ) يتعلق بالبترول والطاقة وبرنامج (التكنولوجيا الحيوية ) يختص بالتقنيات بمجال البيولوجي وتاثيرها علي الغذاء وبرنامج ( الميكروبيولوجي )بات التقنية وذلك بمرحلة البكالوريوس، أما بمرحلة الدراسات العليا المهنية لتاهيلهم للعمل لدينا برامج مميزة وذلك لتجديد البرامج الأساسية لكلية





ما الذي قدمتة كلية العلوم للأسواق أثناء فيروس كورونا ؟





بالفعل استعانت بعض الكليات بالمعمل المركزي الخاص بالكلية للتعقيم وتقديم المواد التعقيمية وتسويقها للمواطنين ،واكتفاء ذاتي لتغطية احتياجات الكلية من تلك المواد اثناء فترات الامتحانات وبداية العام الجديد





متي ستبدأ امتحانات " الميتديرم " بالكلية ؟





في الأسبوع الرابع والخامس من الدراسة وذلك حسب الخطة الدراسية للمواد العملية والنظرية .





هل تعتمد كلية العلوم على الامتحانات الإلكترونية ؟





إلى الآن لم تفعل بشكل كامل وذلك لعدم استكمال البنية التحتية للكلية وسيستم العمل بها ولكننا نعمل بنظام البابل شيت والتصحيح الإلكتروني.





ما الإجراءات التي اتخذتها الكلية أثناء امتحانات الفرق النهائية؟





اتخذنا كافة الخطوات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي ولأول مرة فعلنا خدمة الحجر الصحي لورق الامتحانات لضمان الحفاظ علي دكتور التصحيح ثم اعتمدت كألية من قبل الجامعة.





هل حصلت الكلية على جوائز جديدة ؟





حصلنا عل شهادة الاعتماد من وحدة " الاي جاك " والتي تعتبر اعلي جهة للاعتماد في مصر ،عمل اعتماد كامل " لوحدة الميكروبيولوجي " بالمعمل المركزي ،والتقدم لجائزة التميز الحكومي من قبل وزارة التخطيط





هل لديكم غرف حجر صحي في حالة اكتشاف أي اشتباه فيروس كورونا ؟



