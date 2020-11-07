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ديني

اليوم.. انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية في الجامع الأزهر

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:09 ص
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمد شحتة
أعلن الجامع الأزهر،عن انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية اليوم السبت، للمراحل التالية: التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، على أن يتم الإعلان عن جداول المحاضرات وكشوف أسماء الدارسين خلال الأيام القليلة القادمة.

وناشدت الإدارة العامة للجامع الأزهر الدارسين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التالية والتي تتمثل في:
１- تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل المحاضرات.
２- الالتزام بارتداء الكمامات.
３- الالتزام بإحضار سجادات الصلاة الخاصة. 
４- الحضور إلى الجامع الأزهر قبل بداية المحاضرات بعشر دقائق.

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