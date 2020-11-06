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محافظات

نقل 120 حاوية عبر السكك الحديدية من الدخيلة إلى ميناء العين السخنة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:11 م
نقل 120 حاوية عبر
نقل 120 حاوية عبر السكك الحديدية من ميناء الدخيلة
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أحمد بسيوني
قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إنه خرج من ميناء الدخيلة اليوم ثلاثة قطارات ينقلون 120 حاوية من ميناء الدخيلة إلى العين السخنة.

وأضاف شاهين أن الميناء يقدم كل التسهيلات لجذب المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال لنقل الحاويات من وإلى الوجه القبلي، وباقي أنحاء الجمهورية عبر السكة الحديد، مشيرا إلى أن وزير النقل وضع ضمن أولويات خطة العمل بوزارة النقل ضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل لتخفيف العبء على الطرق وتقليل الازدحام عليها.

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وأوضح شاهين أن نقل البضائع بالسكة الحديد يساعد في تخفيف العبء علي الطرق التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة النقل وتوفير الوقود، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم دور نقل البضائع المحواه بالسكة الحديد من الموانئ المصرية إلى المناطق الصناعية.
نقل 120 حاوية عبر السكك الحديدية من الدخيلة إلى ميناء العين السخنة
نقل 120 حاوية عبر السكك الحديدية من الدخيلة إلى ميناء العين السخنة

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