أمين الأعلى للآثار يتفقد ترميم كباش الكرنك وحفائر أبو عصبة بالأقصر





اختتم اليوم الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، زيارته لمدينة الأقصر، كانت قد بدأت أمس الخميس، وشملت معابد الكرنك وطريق الكباش التاريخى الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر.





وقال " وزيرى " أن فريق الأثريين والمرممين المصريين العاملين بمشروع ترميم 29 تمثالا من تماثيل الكباش بمعابد الكرنك، قام بترميم بإنجاز 70% من المشروع الذى يتضمن أعمال حماية وترميم دقيق لمجموعة التماثيل الواقعة خلف الصرح الأول، تتضمن أيضا القيام بأعمال ترميم دقيق للنقوش والألوان .



