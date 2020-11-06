أمين الأعلى للآثار يتفقد ترميم كباش الكرنك وحفائر أبو عصبة بالأقصر

اختتم اليوم الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، زيارته لمدينة الأقصر، كانت قد بدأت أمس الخميس، وشملت معابد الكرنك وطريق الكباش التاريخى الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر.
وقال " وزيرى " أن فريق الأثريين والمرممين المصريين العاملين بمشروع ترميم 29 تمثالا من تماثيل الكباش بمعابد الكرنك، قام بترميم بإنجاز 70% من المشروع الذى يتضمن أعمال حماية وترميم دقيق لمجموعة التماثيل الواقعة خلف الصرح الأول، تتضمن أيضا القيام بأعمال ترميم دقيق للنقوش والألوان .
واشار " وزيرى " إلى أن جولته فى الأقصر تضمنت ايضا تفقد أعمال الحفائر الأثرية الجارية بآخر مرحلة من مشروع كشف وإحياء طريق الكباش، والمعروفة بإسم نجع ابوعصبة، ليتم بعدها بدء أعمال الترميم لمعالم الطريق فى تلك المنطقة.