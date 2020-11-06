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محافظات

وزيرة البيئة: واحة سيوة لديها تنوع في الزواحف والنباتات والحفريات والمياه

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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أيمن محمود
اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال افتتاح قرية شالى الاثارية، أن محمية سيوة تتميز بتنوع الزواحف والنباتات والحفريات والمياه.


واضافت أن واحة سيوة تضم عدد البحيرات وانواع فريدة  من الحيوانات والنباتات والحفريات، يختلف عن أي محمية أخرى.

واوضحت ان محمية سيوة تبلغ مساحتها 7 آلاف كيلو متر ضمن 30 محمية من محميات مصر الطبيعية.

يذكر أنه تم اليوم الجمعة افتتاح قرية شالى الأثرية بواحة سيوة بحضور وزير السياحة والآثار ووزيرة التعاون الدولى ومحافظ مطروح والذى يرجع الى 800 عام وهي ضمن المناطق الاثارية التى تتبع وزارة الآثار.

المشروع يهدف إلى إحياء قرية "شالي" الأثرية من خلال ترميم منازلها وشوارعها القديمة، إضافة إلى استكمال واكتشاف مسار السور القديم للقرية، وكذلك إنشاء مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة ومعرض يؤرخ لعمارة الأرض.

وتمت أعمال الترميم بايدى سيوية بمشاركة نحو 300عامل من أبناء الواحة للقرية الأثرية التي يرجع تاريخها  لسنة 1203م 600 هجريا والمبنية بالكامل من مادة الكرشييف وهو خليط من الملح والطين ودعامات النخيل وأشجار الزيتون، حيث تم أحياء الطرق بين المنازل المهجورة ورفع السور المتهدم لأرتفاع18متر لاعادته الى صورتة التي كان عليها قبل 100عام.

كما أن مشروع الترميم بدء باستكمالا أعمال ترميم المسجد العتيق والذي افتتح بعد أعمال ترميمة عام 2015، ومسجد تطندي والذي افتتح بعد أعمال ترميمة عام 2018.

وتحتوي قرية شالى على 3 مداخل رئيسية هي: "ألبابنشال وقدومة وأترار"، إضافة إلى 3 بيوت بجوار مسجد تطندي تم ترميمهم وتحويلهم لمركز للرعاية الاجتماعية والصحية، وذلك بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الاسلاميه والقبطية واليهودية للاستفادة من الخدمات التي سيوفرها المركز للسكان ولربطهم بالتاريخ والثقافة والتراث السيوي.
وزيرة البيئة: واحة سيوة لديها تنوع في الزواحف والنباتات والحفريات والمياه
وزيرة البيئة: واحة سيوة لديها تنوع في الزواحف والنباتات والحفريات والمياه
وزيرة البيئة: واحة سيوة لديها تنوع في الزواحف والنباتات والحفريات والمياه
وزيرة البيئة: واحة سيوة لديها تنوع في الزواحف والنباتات والحفريات والمياه
وزيرة البيئة: واحة سيوة لديها تنوع في الزواحف والنباتات والحفريات والمياه
وزيرة البيئة: واحة سيوة لديها تنوع في الزواحف والنباتات والحفريات والمياه

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