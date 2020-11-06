وزيرة البيئة: واحة سيوة لديها تنوع في الزواحف والنباتات والحفريات والمياه

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال افتتاح قرية شالى الاثارية، أن محمية سيوة تتميز بتنوع الزواحف والنباتات والحفريات والمياه.









واضافت أن واحة سيوة تضم عدد البحيرات وانواع فريدة من الحيوانات والنباتات والحفريات، يختلف عن أي محمية أخرى.





واوضحت ان محمية سيوة تبلغ مساحتها 7 آلاف كيلو متر ضمن 30 محمية من محميات مصر الطبيعية.





يذكر أنه تم اليوم الجمعة افتتاح قرية شالى الأثرية بواحة سيوة بحضور وزير السياحة والآثار ووزيرة التعاون الدولى ومحافظ مطروح والذى يرجع الى 800 عام وهي ضمن المناطق الاثارية التى تتبع وزارة الآثار.





المشروع يهدف إلى إحياء قرية "شالي" الأثرية من خلال ترميم منازلها وشوارعها القديمة، إضافة إلى استكمال واكتشاف مسار السور القديم للقرية، وكذلك إنشاء مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة ومعرض يؤرخ لعمارة الأرض.





وتمت أعمال الترميم بايدى سيوية بمشاركة نحو 300عامل من أبناء الواحة للقرية الأثرية التي يرجع تاريخها لسنة 1203م 600 هجريا والمبنية بالكامل من مادة الكرشييف وهو خليط من الملح والطين ودعامات النخيل وأشجار الزيتون، حيث تم أحياء الطرق بين المنازل المهجورة ورفع السور المتهدم لأرتفاع18متر لاعادته الى صورتة التي كان عليها قبل 100عام.





كما أن مشروع الترميم بدء باستكمالا أعمال ترميم المسجد العتيق والذي افتتح بعد أعمال ترميمة عام 2015، ومسجد تطندي والذي افتتح بعد أعمال ترميمة عام 2018.



