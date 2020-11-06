محمد عواد مع أبو جبل وجنش وصبحي: هنتصور نفس الصورة يوم 27

شارك محمد عواد حارس مرمي الزمالك، جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الشخصي يموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك





وظهر محمد عواد برفقة ابو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي.





ووجه محمد عواد حارس مرمى الزمالك، رسالة إلى زملائه بالفريق قائلا :كلنا واحد المهم الكيان. و ان شاء لله نتصور نفس الصورة يوم 27.





وكان الزمالك نجح في تحقيق الفوز على الرجاء بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليحجز مقعدًا في موقعة الفاينال.





وكتب عواد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لكل زملائي.. كنتم رجالًا على قدر المسئولية".





وأضاف: "فخور بكوني واحدًا من ضمن هذا الجيل القريب من تحقيق لقب سيُخلَد في جدران النادي إن شاء الله في السابع والعشرين من نوفمبر".





وأردف: "نعد جمهور الزمالك ببذل أقصى ما نستطيع في مباراة النهائي للفوز بلقب الأميرة السمراء واستعادة البطولة إلى خزائن النادي من جديد، تكليلا لجهود مجلس الإدارة، وليكن هدية لجمهور الزمالك المخلص دائمًا وراء الفريق".





يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.