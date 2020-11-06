أعطنا الدليل.. حاكم نيوجيرسي السابق يهاجم ترامب بسبب مزاعم تزوير الانتخابات

وجه كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق وأحد أبرز حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات حادة للأخير بسبب مزاعمه حول تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن دون أن يقدم أي دليل.





وعقب ظهور ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء أمس وإطلاق اتهامات جزافية لخصومه بالتلاعب بعمليتي التصويت وفرز الأصوات، قال كريستي في حوار مع قناة إيه بي سي "لم نر أي دليل على ذلك. كل ما تفعله التصريحات من هذا النوع هو إشعال الموقف دون معلومات محددة، ولا يمكن أن نسمح لذلك بالحدوث".





ويُعد كريستي أبرز من انتقد ترامب من حلفائه الجمهوريين بعد إعلانه فوزه في الانتخابات قبل انتهاء فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية، واتهامه الديمقراطيين بتزوير الانتخابات لصالح ترامب.





وقال كريستي موجهًا حديثه لترامب "إذا كنت ستلقي هذه الاتهامات من داخل البيت الأبيض فهذا من حقك، ولكن أعطنا الدليل. أريد ان أعرف ما الذي يثبت صحة حديثك كي أحلله".





وأضاف كريستي "أما إن كان كلامه خاطئًا فسينتهي الشعب الأمريكي إلى الحكم بأن نتائج الانتخابات عادلة".





وأبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن وقوع مخالفات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية وأثارت جدلا واسعا.





وقال المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلي الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.





وفي كلمة مقتضبة، قال بايدن إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.





وناشد بايدن الجميع بالتزام الهدوء حتى اكتمال احتساب الأًصوات، مؤكدا على ضرورة احتساب كل صوت.





واقترب المرشح الديمقراطي من الفوز على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات متقاربة للغاية يتوقف الحسم فيها على هوامش ضئيلة جدا في بضع ولايات، بينما أقام الرئيس الجمهوري سلسلة دعاوى قضائية على أمل إبطاء خصمه.