استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يأمر بسرعة إجراء عملية انزلاق غضروفي لمواطن

يعمل مجلس الوزراء ولجنة الاستغاثات الطبية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، دائما على خدمة المواطنين ومتابعة الشكاوى والعمل على حلها وعلاج المرضى وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية.





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استجاب مجلس الوزراء لاستغاثة نشرها موقع "صدى البلد" الاخبارى للمواطن احمد ابو المجد محمد محمود بسرعة اجراء عملية الانزلاق غضروفي.





وتعرض المواطن احمد لانزلاق غضروفى واصبح غير قادر علي الحركة منذ ٥ شهور و بحاجة ملحة لاجراء عملية في اسرع وقت لمواصلة حياته والعودة لعمله مرة اخرى.





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