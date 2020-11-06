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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يأمر بسرعة إجراء عملية انزلاق غضروفي لمواطن

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
يعمل مجلس الوزراء ولجنة الاستغاثات الطبية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، دائما على خدمة المواطنين ومتابعة الشكاوى والعمل على حلها وعلاج المرضى وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية.

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استجاب مجلس الوزراء لاستغاثة نشرها موقع "صدى البلد" الاخبارى للمواطن احمد ابو المجد محمد محمود  بسرعة اجراء عملية الانزلاق غضروفي.

وتعرض المواطن احمد لانزلاق غضروفى واصبح غير قادر علي الحركة منذ ٥ شهور و بحاجة ملحة لاجراء عملية في اسرع وقت لمواصلة حياته والعودة لعمله مرة اخرى. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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