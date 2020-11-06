تجهيزات منبر الجمعة الثالثة في المسجد الحرام بإجراءات احترازية مشددة.. صور

وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تجهيز منبر خطبة الجمعة في المسجد الحرام ، وفق إجراءات احترازية مشددة. أعلنت





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جاء ذلك ضمن الخدمات العامة التي تقوم بها وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، ومنظومة عمل متكاملة بتجهيز المكبرية، وتعقيم مواقعها بعد كل صلاة، وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.





وأوضح محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، أن الوكالة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.





وأضاف أنه يتم نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية، وتعقيمه وتجهيزه للإمام مع تركيب ميكروفونات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية، بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك .





وأشار إلى أن نظام ميكروفونات الحرم فانتوم و داينمك و نظام مكسر الصوت في المسجد الحرام من ماركة ساوند كرافت.

وذكر الجابري أن عدد السماعات في المسجد الحرام (770) سماعة، والمايكات (9) للإمام و (6) للمؤذن و(5) أساسي و (10) احتياطي، وذلك بتواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية.





وأفاد بأن هذه الجهود تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتقديم جميع الخدمات وفق الإجراءات الاحترازية المتّبعة.