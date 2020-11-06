التعليم العالي في أسبوع | إحالة عضو هيئة تدريس للتحقيق لتعديه لفظيًا على القرآن.. افتتاح أعمال تطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك..إنشاء المعهد التكنولوجي العالي للعلـوم الصحية التطبيقية

التعليم العالي تصدر قرارا بإنشاء المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقيـة بالدقهلية

وزير التعليم العالي يشهد احتفالية مكتبة الإسكندرية بتخريج طلاب الصفوة الأفارقة









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، احالة وزير التعليم العالي لعضو هيئة تدريس للتحقيق بسبب سبه للقرآن.









ونشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى جاء نصه كالتالي: " بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٠ بـشأن تنظـيم المعاهـد العاليـة الخاصة ولائحته التنفيذية ؛ وعلـى القـانون رقـم ٤٩ لـسنة ١٩٧٢ بـشأن تنظـيم الجامعـات ولائحتـه التنفيذية وتعديلاته"؛ وبعد الاطلاع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٩٧ بتنظـيم وزارة التعليم العالى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٨٨ لسنة ١٩٨٧ بإصدار لائحة المعاهـد التابعـة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى ؛ وعلى القرار الوزارى رقـم (٢١٦٩ ) بتـاريخ ٢/١٢/٢٠٠٣ بـضوابط إنـشاء المعاهد الخاصة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٣٠٩ ) بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٤ بإصدار بعـض ضـوابط الإنشاء للمعاهد الخاصة "؛ و بعد الاطلاع على موافقة اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات التـرخيص لإنـشاء معاهـد عالية خاصة بجلستها بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٠ على إنشاء المعهد التكنولوجى العالى للعلـوم الصحية التطبيقية بالدقهلية - شربين ؛ وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم"؛ جاءت القرارات كالتالي :









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"مـادة ١ - ينشأ المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الـصحية التطبيقيـة بالدقهليـة - شربين والتابع لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية"









بينما "مادة ٢ - يضم المعهد الأقسام الآتية : شعبة المختبرات الطبية (معامل) - شعبة الأشعة والتصوير الطبى - شعبة صيانة الأجهزة الطبية ".





وتضمنت المادة ٣ - يقبل بالمعهد المؤهلات الآتية : "بالنسبة للمرحلة الأولى يقبل المعهد الحاصلين علـى شـهادة الثانويـة العامـة (علمى علوم) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية - بالنسبة للمرحلة الثانية يقبل المعهد الحاصلين على دبلوم المعهد كما يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية وذلك بشرط الحصول على تقـدير عـام - (جيد) على الأقل .









كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل بشأن فيديو متداول على السوشيال ميديا ، مع إيقاف السيد عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق على أن تعرض نتيجة التحقيق على السيد الوزير خلال ٤٨ ساعة.









وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في ضوء متابعة الوزارة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية فقد تم اتخاذ قرارا التحقيق .









وتداول رواد السوشيال ميديا مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بينما يتلفظ بألفاظ غير مقبولة عن القرآن وآياته .









كما شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر الثلاثاء الماضي الاحتفالية السنوية الثامنة التى نظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين فى برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة"، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، وشباب الخريجين من الطلاب الأفارقة بالجامعات المصرية.





وفى بداية كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن تقديره لأسرة مكتبة الإسكندرية باعتبارها صرحا ثقافيا عالميًا، موجها الشكر لأسرة برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمى بالمكتبة، كما وجه التهنئة للخريجين الذين تجاوز عددهم ٢٠٠ طالب وطالبة من مصر والسودان وجنوب السودان وأوغندا وملاوى وجزر القمر، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح، وأن تنعكس جميع المعلومات والخبرات التى اكتسبوها من البرنامج على أدائهم كطلاب جامعيين وخريجين يعملون فى العديد من المجالات فى بلدانهم.









وأكد "عبد الغفار"، أن برنامج شباب الصفوة الأفارقة الذى بدأ فى يوليو ٢٠١١ يستحق الاهتمام والتقدير، لأنه لا يستهدف بناء قدرات الشباب وتعزيزها فحسب، بل يشمل أيضا أهدافا أخرى مثل الوعى المعرفى، وتعزيز العلاقات، والعمل المشترك، والتواصل مع النظراء، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن لقاءات أسبوعية للطلاب فى المكتبة وأنشطة أخرى كورش العمل والمؤتمرات والندوات، بهدف تزويد الطلاب بمزيد من المعرفة الأكاديمية، وإضافة إلى خبراتهم العملية داخل وخارج مجالات تخصصهم.





وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن البرنامج يهدف إلى توفير الفرص لهؤلاء الشباب لإقامة علاقات مستقبلية قوية مع نظرائهم، وهو ما ينعكس إيجابيا على جودة العلاقات بين دولهم ومجتمعاتهم.





وطالب الوزير الخريجين باغتنام فرصة صغر سنهم لاكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة والخبرة والتواصل مع أساتذتهم للاستفسار عن أية تساؤلات، وكذلك تبادل وجهات النظر مع نظرائهم بالدول الأخرى، مطالبا إياهم بالإيمان بأن إفريقيا تربطنا جميعا لأنها لا تمثل فقط عاملا جغرافيا مشتركا ولكن أيضا تاريخا واحدا ومستقبلا مشتركا وإطارا شاملا لآمالنا وتطلعاتنا.





وفى ختام كلمته شدد وزير التعليم العالي على أهمية معاملة طلابنا من الدول الإفريقية أفضل معاملة، خاصة وأن مصر تضع دول القارة الإفريقية على رأس أولوياتها فى جميع المجالات، مشيرا إلى حرص مصر على قيامها بواجبها ورسالتها تجاه الدول الشقيقة فى القارة، وكذلك جيل الشباب الإفريقى الذى يحتاج إلى مضاعفة الجهود المستهدفة لأننا على يقين من أن الاستثمار فى الشباب الإفريقى سيحقق أرباحا كبيرة فى وقت قريب.









وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، أعمال التطوير والتحديث بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، وذلك بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية.









وفي كلمته أشاد الوزير بأعمال التطوير التي تمت بكلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان، والجهود الجماعية لكوكبة من العلماء والقادة يجمعهم حس وطني وشعور بالمسئولية ورغبة فى التقدم، مشيرا إلى أنها تعد نقلة نوعية في الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، مؤكدًا أنها تأتي في إطار خطط التطوير الشاملة بالجامعات المصرية.









ودعا وزير التعليم العالي إلى ضرورة التوسع في البرامج الخاصة والجديدة وإنشاء الجامعات الأهلية نظرًا للحاجة لهذا النوع من التعليم المتميز، مشيرا إلى شدة اهتمام الوزارة بالمناخ الذي يعمل به عضو هيئة التدريس ويتلقي الطالب فيه العلوم المختلفة مع الحرص على تذليل العقبات كافة التى تواجه العملية التعليمية.









ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة حلوان عن سعادته بالنجاحات المتوالية للجامعة، مؤكدًا على حدوث طفرة غير مسبوقة فى قطاع التعليم سواء بتطوير الكليات الموجودة بالفعل أم استحداث كليات جديدة، مشيدا برفع كفاءة المباني والمنشآت والقاعات بتكلفة حوالى ٦٠ مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين جودة العملية التعليمية و تلبية احتياجات الطلاب، موضحًا أن الجامعة تتخذ خطوات مهمة في مسيرة التوسع والتطوير، معلنا أنه سوف يتم وضع حجر أساس لجامعة حلوان الأهلية قريبا.









وفي كلمته، أشاد عميد كلية التجارة وإدارة الاعمال بخطة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضمنت فلسفة وأسلوب حياة متميزا من أجل بناء وتطوير التعليم والتي يتضح آثارها يوما بعد يوم.







