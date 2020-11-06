حكم صوم القضاء يوم الجمعة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن صوم يوم الجمعة منفردًا منهى عنه نهى تنزيه، أى أن الصوم فى يوم الجمعة ليس حرامًا وليس منهيًا عنه كراهة التحريم ولكن الأولى لا نجعل يوم الجمعة لوحده صيام.





وأضاف "عاشور" فى إجابته على سؤال « ما حكم قضاء صوم رمضان فى يوم الجمعة ؟ »، أن صوم يوم الجمعة منفردًا منهىيًا عنه نهى تنزيه عن التنفل المطلق فيه بالصوم، فإذا كان صوم يوم الجمعة قضاءً لصوم واجب كصوم رمضان فالصوم فيه يكون جائز شرعًا ولا حرج فيه ولا كراهة فيصح قضاء ما عليكِ من أيام رمضان فى يوم الجمعة ويكون الصيام صحيحًا.





أرسلت سيدة سؤالا تقول فيه : " ما الحكم إذا صامت امرأة يوم الجمعه قضاء وكانت تنوى أن تصوم السبت بعده، لكن احست بتعب شديد فافطرت هل عليها اثم؟

رد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابق قائلا: ليس عليها ذنب في ذلك، لا إثم .









وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قد ورد في السنة النبوية أحاديث تقول بكراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (دون صيام الخميس قبله أو السبت بعده)، موضحًا أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بفعله صيام الجمعة وخصه بذلك على الدوام، رغم أنه يعد يوم عيد للمسلمين «بحسب تعبيره».





وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بصومه الاعتراض على ما شرعه الله من الاحتفال في يوم الجمعة كونه عيدًا للمسلمين، مؤكدًا أن من خلت نيته من هذا القصد، فلا كراهة في فعله وخصوصًا إذا كان صيام قضاء فوائت.





قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة قضاء ما عليها من صيام يوم السبت منفردًا.





وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قضاء الصيام يوم السبت منفردًا؛ لأنه يوم إجازتي؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يباح قضاء فوائت الصيام يوم السبت منفردًادون يوم قبله أو بعده.





وأضاف أن قضاء الصيام يوم السبت منفردًا لا يحرم أبدًا؛ بل يعد من الواجب عليك طالما أنك لا تستطيعين غير ذلك.



