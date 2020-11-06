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فن

علي الهلباوي يحيي حفلا في ساقية الصاوي الجمعة المقبلة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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محمد نحلة

يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوى حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى فى الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الجمعة 13 من نوفمبر ، يغنى على الهلباوى فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى.


على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر. قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.


يذكر ان ساقية الصاوي استقبلت حفل غنائى مختلف وجديد من نوعه مع فريق "إيجيبادور" يوم الأربعاء الماضي على مسرح النهر، وتقدم الفرقة ألوانا موسيقية مختلفة منها العربي والشرقي واللاتيني والاوروبي.


ايجيبادور باند هي فرقة موسيقية أسسها عازف العود والمؤلف الموسيقي المصري / محمد أبوزيد مع اثنين مع أصدقائه الفرنسيين المقيمين في مصر وهما / برتراند ماهيو عازفا للعود و إيتيان بورهيل عازفا للكلارينيت ، حيث قدموا عروضا على نطاق ضيق في مايو 2012 ، وفي نوفمبر من نفس العام انضمت إلى الفريق / لوسيل جيجين ، ولاحقا انضم إلى الفريق / آلان روبيير عازف الطبلة الهندي.


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