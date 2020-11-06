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أخبار العالم

ارتباك شديد في حملة ترامب.. مصادر تكشف نيته رفض التنازل عن منصبه رغم نصائح مستشاريه

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:34 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مصادر قريبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا ينوي التنازل عن منصبه في حالة خسارته الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأوضحت القناة أن ترامب يتلقى نصائح متضاربة من مستشاري حملته الانتخابية، ففي حين ينصحه البعض بالتنازل عن منصبه بهدوء، يدعوه البعض الآخر إلى الطعن على نتائج الانتخابات أمام القضاء.

وفي مفاجأة مدوية، أظهرت مؤشرات أولية تقدم المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ في ولاية بنسلفانيا، بفارق 5587  صوتًا لصالح بايدن بعد فرز 95% من أصوات الولاية.

وبذلك، وبافتراض ثبات موقف الولاية لصالح بايدن، يصبح المرشح الديمقراطي ضامنًا الحصول على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، متجاوزًا النصاب المطلوب لفوز أي مرشح برئاسة البلاد، وهو 270 صوتًا.

وتعتبر ولاية بنسلفانيا من الولايات الأربعة التي يحتاجها بايدن ليتمكن من الفوز في الانتخابات، حيث تمتلك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وأبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن وقوع مخالفات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية وأثارت جدلا واسعا.

وقال بايدن إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلي الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وفي كلمة مقتضبة، قال المرشح الرئاسي الديمقراطي إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وناشد بايدن الجميع بالتزام الهدوء حتى اكتمال احتساب الأًصوات، مؤكدا على ضرورة احتساب كل صوت.

واقترب المرشح الديمقراطي من الفوز على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات متقاربة للغاية يتوقف الحسم فيها على هوامش ضئيلة جدا في بضع ولايات، بينما أقام الرئيس الجمهوري سلسلة دعاوى قضائية على أمل إبطاء خصمه.

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