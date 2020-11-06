سعد رمضان يكشف لـ صدى البلد أسباب اتجاه النجوم للبيزنس

كشف المطرب سعد رمضان عن السبب وراء اتجاه عدد كبير من الفنانين إلي البيزنس الخاص.

وقال سعد رمضان في تصريحات لـ صدى البلد": الفكرة أننا بمرحلة صعبة، وكثير من الفنانين لا يوجد لديهم حفلات أو عمل حاليا بسبب الكورونا، لذلك عدد كبير منهم أصبح يفكر في مصدر دخل آخر بعيد عن الفن.

وتابع: "وأنا أفكر في هذا الأمر منذ أن دخلت الفن، خصوصا أنني رأيت نجوما كبار يعانون، ولبنان لا يؤمن شيئا للفنانين، فالجميع هنا يعتمد على نفسه.

يذكر أن

سعد رمضان

يشارك للمرة الرابعة في

مهرجان الموسيقى العربية

الذي انطلقت دورته الـ ٢٩ منذ أيام، ويحرص "سعد" على تقديم أغان مختلفة تتناسب مع أذواق جمهور الأوبرا.