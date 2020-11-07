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اقتصاد

الدينار الكويتي الأغلى.. أسعار العملات العربية في مستهل تعاملات اليوم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.69 جنيه للشراء و 51.47 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.41 جنيه للشراء و 41.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع.

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