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الوحدات الاجتماعية وتأثيرها داخل الجامعات المصرية.. خبير يوضح.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:06 م
صلاح هاشم، أستاذ
صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية
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إسراء صبري
قال صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، إن من المهم جدا أن نهتم بفئة الشباب، ولهذا قررت وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء وحدات اجتماعية داخل الجامعات المصرية، معقبا: وزارة التضامن الاجتماعي تبنت مشروعا  ضخما لتطوير الوحدات الاجتماعية على مستوى الدولة.

وأضاف "هاشم" خلال حواره على قناة "العاصمة والناس"، أن الوحدة الاجتماعية في الجامعات تعد نواة لوزارة التضامن الاجتماعي، معقبا: الوحدات الاجتماعية تعمل على عدة محاور أساسية وهي الحماية الاجتماعية والتمكين الاجتماعي، وذلك من خلال تقديم العون للطلاب من خلال دفع المصاريف الدراسية للطلاب الغير قادرين ولذوي الإعاقة.

وأكمل: وزارة التضامن تتكفل بالمعاقين من حيث دعمهم بالأجهزة وتوفير مرافق دائم للمعاق خلال فترة السكن الجامعي، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد من أوائل الجامعات بعد التعليم العالي التي تدخل الجامعات ويكون لها تأثير داخلهم.

وأوضح أن الوحدات الاجتماعية تعمل على سد الثغرات الاجتماعية في الجامعة بين الطلاب والجامعة.

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