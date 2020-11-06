AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الريان يجدد عقد "ميزو" لمدة موسمين

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:58 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
نجح علي عتيق العبد الله المدير التنفيذي لنادي الريان في تمديد التعاقد مع لاعب فريق كرة السلة اللاعب المخضرم المصري محمد حسن "ميزو" لمدة موسمين مقبلين حتى نهاية عام 2022.

وأكد علي عتيق العبد الله أن مجلس إدارة نادي الريان كان حريص علي تجديد التعاقد مع اللاعب المميز محمد حسن ميزو لما يمتلكه اللاعب من خبرات كببرة.

وأضاف علي عتيق بأن جلسة تجديد اللاعب لم تستغرق وقتًا طويلًا بسبب اتفاق الطرفين على كل شيء وتقدير واحترام الإدارة الكامل للاعب وهو واحد من أبناء نادي الريان والذى تدرج في جميع المراحل السنية للفريق منذ انضمامه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. تجديد تعاقد "سمعة" أسطورة سلة الاتحاد السكندري

مغالاة مالية.. الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع محترف مصري في دوري السلة الألماني

كواليس جلسة الإسماعيلي مع محمد هاشم مدافع الفريق "خاص"

بعد تجديد التعاقد مع أوسة.. صفقات أفريقية جديدة فى دجلة خلال الميركاتو

خاص.. حسام عرفات يجدد تعاقده موسمين مع دجلة

«الإعلاميين» يضم مدافع المنصورة لمدة موسمين

ترشيحاتنا

بيان عاجل لحرس الحدود السعودي

عرض زواج من نوع خاص.. يطلب يد حبيبته على عمق 10 أقدام تحت الماء.. شاهد

ستظل في قلوبنا.. جماهير الرجاء تودع بدر بانون بعد انضمامه إلى الأهلي.. شاهد

إنسانية الملك.. قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن تركيا

CNN: حظر الطيران فوق منزل جو بايدن

رئيس النواب الأمريكي: بايدن سيفوز وحقق أرقاما غير مسبوقة

AdvertisementS

صدمة في ليفربول.. كلوب يعلن غياب نجمي الفريق عن مباراة مان سيتي بالدوري

بعد أيام من خلافة موسيماني.. صن داونز يعلن رحيل مدرب الفريق

ماذا يمكن أن يضيف بدر بانون لـ الأهلي؟.. صحفي مغربي يجيب

صحيفة إفريقية تفجر مفاجأة بشأن ضم حسين الشحات وأيمن أشرف لـ صن داونز

موسيماني: تمنيت تدريب أسطورتي الأهلي.. والفوز على الزمالك الذكرى الأفضل في مسيرتي

رغم الهزيمة أمام الزمالك.. كاف يمنح الرجاء المغربي مكافأة مالية كبرى

المصري يضم أحمد رفعت لاعب الزمالك 3 مواسم

الهبوط يثير أزمة في الجبلاية.. حرس الحدود وطنطا يرسلان اعتراضا إلى الفيفا وٱخر موعد 11 نوفمبر

ستظل في قلوبنا.. جماهير الرجاء تودع بدر بانون بعد انضمامه إلى الأهلي.. شاهد

الليلة.. الإسماعيلي يعلن عن صفقاته الجديدة لهذا السبب

الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين لمعسكر مباراتي توجو

أخبار الرياضة.. مفاجأة بشأن عرض صن داونز لضم حسين الشحات وأيمن أشرف.. كاف يكافئ الرجاء المغربي.. الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. الهبوط يثير أزمة في الجبلاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض زواج من نوع خاص.. يطلب يد حبيبته على عمق 10 أقدام تحت الماء.. شاهد

بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور

صدفة لا تصدق.. شقيقتان توأم تنجبان طفلتين بفارق دقائق يوم عيد ميلادهما.. شاهد