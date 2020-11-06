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اقتصاد

9 نصائح لمواطني الإسكندرية لتجنب 72 ساعة من الطقس السيئ

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:00 م
مياه الأمطار
مياه الأمطار
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية عن استمرار رفع أقصى درجات التأهل والاستعداد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 6/11/2020 وحتى الاثنين الموافق 9/11/2020 بناء علي البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية باماكن سقوط الأمطار المتوقعة، وبناء على خرائط الطقس الواردة من مركز التنبؤ بفيضان النيل وزارة الموارد المائية والرى.

كما تشير التقارير المتوقعة إلى تعرض السواحل الشمالية والوجه البحري لحاله من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء 4/11/2020 وحتى الاثنين 9/11/2020 يصاحبها سقوط أمطار بكثافات متفاوتة غزيرة الي متوسطة وخفيفه مع العلم انه يتم تحديث هذه التنبؤات يوميا من خلال الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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ووجهت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، عدة طلبات ونصائح للمواطنين، لحين مرور المدة المحددة من الطقس السيء، وهي كالتالي:

1- تدبير الاحتياجات الضرورية.

2- تقليل التحرك بالسيارات، اعتبارا من عصر اليوم الجمعة، وحتى نهاية الفتره الواردة بعالية؛ وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

3- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة.

4- الحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد بين السيارات.

5- عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار .

6- تجنب الوقوف اسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

7- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

8- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

9- الحرض على ترشيد استهلاك المياه؛ لتستوعب شبكات الصرف الصحى أكبر كمية من مياه الأمطار.

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