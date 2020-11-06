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اقتصاد

المصيلحي يفتتح مركز خدمة المواطنين في طيبة الجديدة.. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:03 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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محمد صبيح
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التمويـن  بالأقصر، مركز خدمة المواطنين بمدينة طيبة الجديدة في مستهل زيارته للمحافظة.


ويعتبر مركز خدمة المواطنين في طيبة الجديدة، أحد المراكز الـ14 المطورة على مستوى محافظة الأقصر، ويعتبر طفرة في تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين؛ لتغير مفهوم اداء الخدمات، الى مفهوم جـودة تقديم الخدمات التموينية.

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ويتضمن المركز 4 شبابيك، وأبلغ مساحته 120 مترا مربعا؛ لتقديم جميع الخدمات التموينية للمواطنيـن مـن "استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات المستحقة – فصل اجتماعي  - بدل تالف وفاقد – نقل بطاقة تموينية"، ويتوازى مع إجراءات الدولة للتحول الرقمي.

كما يتضمن جزءا للعمل الإداري، وأرشيفا لحفظ المستندات، مجهزا بكافة الأجهزة التي تضمن جودة الأداء، وقد تم الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة؛ ليكونوا واجهـه امامية لتقديـم الخدمـات، بعد تدريبهن على أساليب العمـل، والتعامل مع الجمهور.

وتصل تكلفة المركز حوالى مليون وربع المليون جنيه من موازنة وزارة التموين والتجـارة الداخلية.
 
وخلال الزيارة؛ التقى وزير التموين، مع مواطنى مدينة طيبة الذين أبدوا رغبتهم فى إنشاء مجمع استهلاكى؛ فوجه مصيلحى- فى حالة توفير مكان- أنه سيقوم بتشغيله، ومدِّه بكل السلع والمستلزمات، وبشأن طلب الأهالى أعادة تشغيل المخبز وجه بأجراء مزايدة لتشغيله وعرض الموضوع.

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