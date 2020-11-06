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سيارات

بعد السعودية .. نيسان nissan تستدعي سياراتها في مصر بسبب مشاكل الإيرباج

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:03 م
نيسان صني 2021
نيسان صني 2021
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اشرف عطية
أعلنت شركة نيسان nissan عن استمرار حملات الاستعدادات الخاصة باستبدال الايرباج الخاص بسياراتها في مصر.

وقالت الشركة انه حرصًا منها على سلامة المستخدمين على الطريق واستجابة لحملة استبدال وسائل الأمان لشركة تاكاتا العالمية، التي قد تسبب أضرارا واصابات خطيرة؛ تلتزم الشركة بكل الاجراءات اللازمة لاستبدال الوسائد الهوائية. 


و اعلنت الشركة ايضا ان الموديلات المطلوبه نيسان صني nissan sunny و نيسان تيدا nissan tida و نيسان اكس تريل nissan x trail 

وقالت نيسان أنه سيتم استبدال الايرباج بدون أي تكلفة بالاضافة الي الحصول على زيت وفلتر هدية من الشركه . 

 الموديلات المطلوبه نيسان صني nissan sunny سوبر صالون موديلات من 2006 الي 2013 و نيسان تيدا nissan tida موديلات 2010 الي 2013 و نيسان اكس تريل nissan x trail من 2010 الي 2013 . 

جدير بالذكر ان وزارة التجارة والاستثمار في السعودية أجرت حملة استدعاءات جديدة لـ 1,588 سيارة نيسان أرمادا nissan armada موديلات “2014-2015″ وجاء هذا الاستدعاء لوجود خلل في الوسادة الهوائية air bag لجهة السائق والذي  قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث مما قد يتسبب في إصابة خطيرة للسائق.

ودعت وزارة التجارة السعودية مالكي سيارات  نيسان أرمادا nissan armada موديلات “2014-2015″ إلى ضرورة التواصل مع شركة بترومين؛ لاستبدال الوسادة الهوائية air bag مجانا و دون تحمل مالك السيارة اي مصروفات.

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