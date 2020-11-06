د. سعاد شريف تكتب: شبح ثبات الوزن على الميزان يهدد الدايت

السمنة هي أكثر أمراض العصر انتشارا خاصة بين الشباب ولا تكمن خطورتها فقط في التأثير على الشكل العام للجسم أو النفسية بل هي مرتبطة بأكثر الأمراض خطورة فهي السبب الأول لأمراض الضغط والقلب والأوعية الدموية وأيضا السكري ورفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض المرارة ورفع خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان خاصة السرطانات المرتبطة بالجهاز الهضمي كسرطان القولون وسرطان الثدي.

لذلك فإن القضاء عليها أصبح من ضمن اتجاهات الدولة من أجل القضاء علي أكبر شبح يهدد مجتمعنا ويتسبب في كثرة الوفيات.

والحقيقة فإن العلاج السحري لمرض السمنة يكمن في الإرادة الحديدية للمريض وحده عن طريق تغيير نظام حياته ومقاومة كافة المغريات من الأطعمة الضارة، وتناول الأطعمة الصحية التي تحتوي علي العناصر الغذائية المفيدة وممارسة التمارين الرياضية مع شرب كمية كافية من الماء واتباع نظام غذائي صحي مع طبيب تغذية علاجية أهل للثقة.

ولكن هناك مشكلة يواجهها مريض السمنة الذي يتبع نظاما غذائيا لفقدان الوزن وهي مشكلة ثبات الوزن علي الميزان والتي تعتبر صدمة له والحقيقة أن من أسباب ثبات الوزن:

١_إذا كان الوزن الذي تم خسارته دهون وتم اكتساب بعض العضلات بدلا منها خاصة إذا بدأت في ممارسة الرياضة مع الدايت ومن ثم يعاني المريض من ثبات الوزن لأكثر من أسبوع أو أسبوعين وهذا شيء صحي يدل علي أنك علي الطريق الصحيح.

٢_عدم اتباع النظام الغذائي الصحيح وعدم تناول كميات الطعام المسموح بها في الدايت.

٣_القلق من الدايت وكثرة استخدام الميزان مما يسبب إفراز هرمون الكورتيزون الذي يتسبب في تخزين المياه في الجسم وارتفاع سكر الدم.

٤_التعود علي نفس نظام الأكل والرياضة مما يؤدي إلي حرق سعرات حرارية أقل.

٥_تناول سعرات حرارية أقل من احتياج الجسم من أجل سرعة إنقاص الوزن ولكن العكس يحدث لأن تخطي الوجبات أو عدم تناول ما يكفي من الطعام يسبب زيادة الوزن لأن كمية الطعام لا تلبي احتياجات الجسم من الطاقة فالجسم يحتفظ بالسعرات الحرارية بدلا من حرقها.

ولعلاج مشكلة ثبات الوزن عليك بالآتي:

١_تقليل المزيد من السعرات الحرارية بشرط ألا يقل عن احتياجات الجسم

٢_زيادة مستوي النشاط البدني والتمارين

٣_تناول المزيد من الألياف والبروتين للمساعدة علي الشبع لفترة أطول

٤_قياس الوزن مرة واحدة أسبوعيا وعدم الاعتماد علي الميزان فقط

٥_كثرة شرب الماء