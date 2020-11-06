المحافظات تستعد لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.. غرف عمليات مركزية للمتابعة على مدار الساعة.. توزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية.. وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات وكبار السن

المحافظات تستعد للمرحلة الثانية لانتخابات النواب
إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم
اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا
توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية
رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتم توزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المراكز
أعلنت الأجهزة المحلية في 13 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد وانهاء تجهيزات العملية الانتخابية قبل ساعات من انطلاقها صباح الغد وتستمر حتى بعد غد الأحد.
في العاصمة، أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان المحافظة انهت استعداداتها لانتخابات مجلس النواب مؤكدا ان غرفة العمليات المركزية التي أعدتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية قد بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخبين موزعين علي 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا .
وتم الانتهاء من مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وحجرة لمبيت قوات التأمين ، وتوافر طفايات الحريق ، وكشاف طوارئ .
وأضاف المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتم توزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ.
واكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم .
وأشار المحافظ إلى انه تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير اماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الانارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.
و شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع جميع السيارات من محيط اللجان بالتنسيق مع المرور وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم والتأكيد علي مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.
وفي الدقهلية ، شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار اعمال التطهير والتعقيم لمقار اللجان ، وتنظيم المقاعد ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم ، وعمل المظلات اللازمة لحماية الوافدين على اللجان، ونظافة دورات المياه ، وتركيب المظلات داخل فناء اللجان الانتخابية ، وتمركز سيارات الاسعاف فى محيط اللجان ، اعداد أماكن للشرطة المدنية والقوات المسلحة بجميع المقار الانتخابية على مستوى المحافظة لتامين سير الانتخابات .
واكد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة بضرورة الإنتهاء من تنفيذ كافة الاجراءات وأعمال تجهيز مقار اللجان الانتخابية بالمراكز المدن والاحياء والقرى إستعدادا لانطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب 2020 لاستقبال المواطنين للادلاء باصواتهم وذلك لضمان سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر.
وفي كفر الشيخ شهدت اللجان الانتخابية بمدن وقرى مراكز محافظة كفر الشيخ أعمال تطهير وتعقيم، استعدادًا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب 2020، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة الناخبين.
وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية، وتابع الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال الناخبين، من رفع كفاءة الإنارة العامة، وإنشاء المظلات أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتطهير وتعقيم أماكن المبيت، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتفقد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، اللجان الانتخابية، لمتابعة انتهاء الاستعدادات لاستبقال الناخبين، من إقامة مظلات وحرم آمن أمام اللجان الانتخابية، واعمال التطهير والتعقيم، وتوفير كراسٍ لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تفقد المهندس أحمد الشناوي ، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال التعقيم والتطهير بمقار الاختراع، وتأكد من تمام جاهزيتها بالمدينة والقرى التابعة لمركز الرياض، إضافة لتوفير مولدات، وكراسي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والانتهاء من إقامة المظلات.
وتفقد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، اللجان الانتخابية، معلنًا الاستعداد التام لانطلاق العملية الانتخابية، مشددًا بوضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، كما تم تسكين القوات مع التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي.
وتفقد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، مقار اللجان الانتخابية، للتأكد من اكتمال كافة مستلزمات العملية الانتخابية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم ، وتمهيد الطرق المؤدية للجان الانتخابية، وإقامة المظلات، والحرم الآمن، وتطهير وتعقيم الاستراحات.