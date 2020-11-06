المحافظات تستعد لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.. غرف عمليات مركزية للمتابعة على مدار الساعة.. توزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية.. وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات وكبار السن

وفي كفر الشيخ شهدت اللجان الانتخابية بمدن وقرى مراكز محافظة كفر الشيخ أعمال تطهير وتعقيم، استعدادًا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب 2020، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة الناخبين.





وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية، وتابع الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال الناخبين، من رفع كفاءة الإنارة العامة، وإنشاء المظلات أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتطهير وتعقيم أماكن المبيت، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





وتفقد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، اللجان الانتخابية، لمتابعة انتهاء الاستعدادات لاستبقال الناخبين، من إقامة مظلات وحرم آمن أمام اللجان الانتخابية، واعمال التطهير والتعقيم، وتوفير كراسٍ لذوي الاحتياجات الخاصة.





كما تفقد المهندس أحمد الشناوي ، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال التعقيم والتطهير بمقار الاختراع، وتأكد من تمام جاهزيتها بالمدينة والقرى التابعة لمركز الرياض، إضافة لتوفير مولدات، وكراسي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والانتهاء من إقامة المظلات.





وتفقد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، اللجان الانتخابية، معلنًا الاستعداد التام لانطلاق العملية الانتخابية، مشددًا بوضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، كما تم تسكين القوات مع التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي.





وتفقد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، مقار اللجان الانتخابية، للتأكد من اكتمال كافة مستلزمات العملية الانتخابية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم ، وتمهيد الطرق المؤدية للجان الانتخابية، وإقامة المظلات، والحرم الآمن، وتطهير وتعقيم الاستراحات.