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اقتصاد

بوابة الشرق| السعودية تفرز أول مخطط سكني للقطاع الخاص في الرياض

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:55 م
مخططات لمشروعات سكنية
مخططات لمشروعات سكنية
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قسم الاقتصاد
أعلن مركز خدمات المطورين العقاريين السعوديين "إتمام" عن فرز أول مخطط سكني للقطاع الخاص، بمدينة الرياض، على مساحة إجمالية تبلغ 5.833.835 مترا مربعا ، لـ 6723 صكًّا، لصالح مشروع "بوابة الشرق"، ضمن المخططات السكنية التي تأتي بالشراكة مع وزارة الإسكان.

وبين مركز "إتمام"، أن خدمة فرز المخططات السكنية تُعد أحدث خدمة تم إطلاقها مؤخرًا لتنضم خدمات المركز للقطاع العقاري، بالتعاون مع وزارة العدل، والتي يسعى المركز لتحقيق التكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة بالقطاع عبر توفيرها تحت مظلة منصته الالكترونية لخدمة المطورين العقاريين.

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ويهدف مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنويًا، ويتحقق بها الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم، حيث يقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يتمكن المطور العقاري عن طريقها من متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.


يذكر أن هذه الخطوة تجسد عمق الشراكة والبعد الاستراتيجي بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري ممثلة بمركز إتمام والقطاع الخاص من خلال توفير جميع الخدمات التي تسهم في نمو قطاع التطوير العقاري وتسهيل إجراءاته وتسريع وتيرة العمل والإنجاز فيه، وتوفير جميع السبل التي تضمن تحقيق الهدف الأسمى بتوفير مسكن ملائم بجودة عالية وأسلوب حياة مثالي للمواطنين.

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