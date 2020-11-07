AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنوك الاستثمار الأجنبية تراجع تقديراتها لـ النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
تراجع تقديرات النمو
تراجع تقديرات النمو الاقتصادى لكوريا الجنوبية
Advertisements
قسم الاقتصاد
أظهر تقرير صادر اليوم، أن بنوك الاستثمار الأجنبية الرئيسية، طورت توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2020، على خلفية تزايد توقعات التعافي الاقتصادي.

اقرأ أيضا:

وأوضح تقرير صادر عن المركز الكوري للتمويل الدولي أنه اعتبارا من نهاية أكتوبر، توقعت 9 بنوك دولية رئيسية بما يشمل باركليز وجولدمان ساكس انكماش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.2% هذا العام، مقارنة بمتوسط توقعاتهم لانكماش بنسبة 1.4% قبل شهر.

يأتي هذا التطور في ظل ارتفاع الآمال حول تعافي الاقتصاد في آسيا, وقد رفعت هذه البنوك توقعاتها للنمو الاقتصادي لستة اقتصادات آسيوية أخرى.

وجاءت توقعات النمو الأخيرة أفضل من تقديرات بنك كوريا المركزي. حيث توقع البنك في آخر أغسطس انكماشا بنسبة 1.3% لعام 2020 في ظل تداعيات تفشي الفيروس، وكان هذا أكثر حدة مقارنة بتقديرات بالتراجع بنسبة 0.2% في مايو.

وراجعت 5 بنوك استثمار عالمية وهي كريدي سويس وباركليز وجي بي مورجان وسيتي و جولدمان ساكس توقعاتها للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية، مع احتفاظ بنوك أوف أميركا ميريل لينش وإتش إس بي سي ويو بي إس بتوقعاتها السابقة.

بينما يعد بنك نومورا سكيوريتيز الياباني للاستثمار البنك الأجنبي الوحيد الذي قلل من توقعات النمو في كوريا الجنوبية لعام 2020. وقد توقعت المؤسسة اليابانية انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 0.8%، أي أسوأ من تقديراته السابقة بانكماش بنسبة 0.6%.

وقال معهد ووري للأبحاث المالية، التابع لمجموعة ووري المالية القابضة إن فوز بايدن من المرجح أن يرفع النمو الاقتصادي الكوري بمقدار 0.1 إلى 0.3 نقطة مئوية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الطاقة الروسي يتوقع أن يتراوح سعر النفط بين 50 و55 دولارا للبرميل بحلول 2021

السعودية تتوقع أن يصل سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل خلال السنوات الثلاث المقبلة

سفيرنا بلندن: اقتصاد مصر الوحيد المستمر في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال 2020

النقد الدولي يعدل توقعاته الاقتصادية لمعظم دول الخليج بالخفض.. وعمان رهينة الانكماش

انفوجراف... المؤسسات الاقتصادية الدولية: مصر نجحت في التعامل مع أزمة كورونا

رغم تداعيات كورونا.. بالإنفوجراف| المؤسسات الاقتصادية الدولية تؤكد نجاح مصر في التعامل مع الأزمة

ترشيحاتنا

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

هاني الناظر يكشف حقيقة توصل ألمانيا لـ علاج فيروس كورونا.. فيديو

بسبب ضربة جزاء .. أحمد حجازي يُنهي خلافا بين لاعبين باتحاد جدة (فيديو)

بسبب الفستان التايجر.. أبلة فاهيتا توقع بين ليلى علوي وياسمين صبري.. فيديو

لأول مرة.. ألمانيا تعلن تقديم أول تطعيم ضد فيروس كورونا..فيديو

بدلة لافتة.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات ضد كورونا.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في لندن| فيديو

تقليد رولزرويس.. إيطاليا تطرح السيارة أزنوم بالاديوم 2021 aznom palladium .. صور

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها