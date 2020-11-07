اليوم.. إعادة فتح باب تلقى طلبات استبدال عدادات المياه التالفة بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد مد فترة السماح لاستبدال العدادات المعطلة بدءا من اليوم، وذلك بناء على رغبة المواطنين الذين لم يتمكنوا من تغيير عدادات المياه المعطلة الخاصة بهم فى الف ترة السابقة والتى استمرت على مدار شهرين بداية من شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر أكتوبر باجراءات وتسهيلات ميسرة بجميع مراكز خدمة العملاء على مستوى الشركة.





وأصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط تعليماته بإعادة فتح جميع مراكز خدمة العملاء على مستوى الشركة أمام العملاء، تضامنًا مع ظروفهم المعيشية الصعبة بدءًا من اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر من نفس العام استكمالًا لخطتها المعلنة لتغيير العدادت المعطلة بنفس الإجراءات والتسهيلات السابقة.





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وأوضحت همت مصطفى رئيس القطاع التجارى بالشركة، ان الإجراءات المطلوبة لاستبدال العدادات المعطلة هى (تقديم صورة من البطاقة الشخصية – آخر فاتورة مياه تم سدادها)، وأضافت أن الشركة تستكمل خطتها فى تركيب العدادات التى تم التعاقد معها على التوالى دون انقطاع عن اتمام خطتها فى التركيب.



