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بسبب جو بايدن .. أحمد مجدى: أسواق المال الأمريكية تشهد انخفاضا اليوم .. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشف الإعلامي أحمد مجدي،تأثير الصراع على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد.

 
وتابع مجدى خلال تغطية الخاصة لانتخابات الرئاسة الأمريكية عبر قناة "صدى البلد"، أن أسواق المال الأمريكية شهدت اليوم انخفاضا حادا عكس الثلاثة أيام الأولى للانتخابات.


وأوضح أحمد مجدى، أن أصوات المال تبحث دائما عن الاستقرار، لذا شهدت اول 3 ايام استقرارا في أسواق المال ومع قرب فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة بدأت في الانخفاض خوفا من تغير سياسات الولايات المتحدة.

كشفت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية أريزونا تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وبحسب بيانات مقاطعة ماريكوبا في ولاية أريزونا حصل بايدن على  972,570 صوتا، مقابل 912,115، لدونالد ترامب.

وذكر معهد أبحاث "إديسون" الأمريكي أن بايدن يتقدم على ترامب بفارق 43779 صوتا في ولاية أريزونا.


وتعد ولاية أريزونا - 11 صوتا في المجمع الانتخابي - واحدة من 5 ولايات أمريكية لم تحسم نتيجتها بشكل كبير في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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