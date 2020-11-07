نشرة صدى البلد| حقيقة إلغاء مجانية التعليم.. الونش يعطل إعلان قائمة المنتخب

وزيرالإسكان: فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الإجتماعى الاثنين المقبل
المقبل الموافق التاسع من نوفمبر 2020، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل والتى تستمر حتى يوم الإثنين الموافق السابع من ديسمبر 2020 .
غدا..انطلاق المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب
تنطلق اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل،بـ 13 محافظة
، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وتستمر عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية على مدارى يومى السبت والأحد، اعتبارا منالتاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.
ارتفاع جديد فى أسعار الذهب
واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها فى مصر بشكل كبير تزامنا مع الارتفاع الكبير للسعر العالمي للمعدن الأصفر.
وسجلت اسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيا 21 847 جنيها ، فيما بلغ سعر الجرام من عيار 18 727 جنيها ، وبلغ سعر الجرام عيار 24
966 جنيها.
بايدن يواصل تفوقه على ترامب فى الإنتخابات الأمريكية
99% من أصوات الولاية.
وبذلك، وبافتراض ثبات موقف الولاية لصالح بايدن، يصبح المرشح الديمقراطي ضامنًا الحصول على 280 صوتًا في المجمع الانتخابي، متجاوزًا النصاب المطلوب لفوز أي مرشح برئاسة البلاد،
وهو 270 صوتًا.
الونش يعطل إعلان قائمة المنضمين لمنتخب مصر
حمدي الونش مدافع الزمالك بشأن إصابته بقطع جزئى فى غضروف الركبة من عدمه لإعلان أسماء نجوم الفريق الأبيض المنضمين للفراعنة فى موقعتي توجو القادمتين.