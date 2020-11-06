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رياضة

الدوري السعودي .. الهلال يفوز على الاتفاق بهدفين نظيفين

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:01 م
لقطة من مباراة الهلال
لقطة من مباراة الهلال والإتفاق بالدوري السعودي
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مجدي سلامة
انتهت مباراة الهلال والاتفاق، بفوز فريق الزعيم بهدفين مقابل لا شئ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان.

ونجح سالم الدوسري في افتتاح أهداف مباراة الهلال والاتفاق، حيث زار شباك الخصم في الدقيقة 25 وجعل فريقه يُنهي الشوط الأول من اللقاء مُتقدمًا بهدف دون رد.

ولم يتمكن الاتفاق من إدراك التعادل بتسجيل هدف في مرمى الزعيم، حتى استقبل هدفًا ثانيًا بتوقيع أندري كاريلو نجم الهلال في الدقيقة 62.

وحافظ فريق الهلال على نظافة شباكه للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على ضمك في الجولة الماضية بهدفين نظيفين أيضًا، حيث استعاد نغمة الانتصارات بالفوز في 3 مواجهات حتى الآن من أصل 4 بعد أن تعثر في لقاء وحيد أمام أبها بالتعادل.

وبهذه النتيجة رفع فريق الهلال السعودي رصيده إلى 10 نقاط ، بينما توقف رصيد الإتفاق عنج 6 نقاط من ترتيب المسابقة.

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