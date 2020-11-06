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برلمان

أمين إعلام الحزب الجمهوري تدعو للمشاركة بقوة في انتخابات النواب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:12 م
أمين الإعلام بالحزب
أمين الإعلام بالحزب الجمهوري
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حسن رضوان
دعت مي أبو هشيمة، أمين الإعلام بحزب الشعب الجمهوري، جموع الشعب المصري، للمشاركة القوية والنزول في انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية، والتى تضم 13 محافظة، وهي:" القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، لاختيار من يمثلهم وتلبية طموحاتهم في أهم جهة رقابية وتشريعية في البلاد. 

وأضافت أمين الإعلام بحزب الشعب الجمهوري، في بيان لها اليوم، أن المشاركة في العملية الانتخابية، هي استكمال لما حققه المواطنين في انتخابات المرحلة الأولى التي شهدت إقبالا كبيرا لكل فئات وطوائف المجتمع المصري، والتي كان على رأسها المرأة المصرية والمسنين والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة برأيهم في العملية الانتخابية، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وتابعت:" أوجه التحية لكل المواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية في المرحلة الأولى، والذين  اصطفوا أمام اللجان الانتخابية في مشاهد رائعة أظهرت للعالم كله قوة هذا الشعب المصري ووعيه في استكمال بناء مؤسساته التشريعية، وأخص في التحية  جموع النساء والفتيات المصريات في جميع محافظات المرحلة الأولى وفي كل اللجان الانتخابية لإصرارها على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابية وهو ما يدعو للفخر دائما بكل سيدات مصر العظيمات".

وأشادت مي أبو هشيمة، بدعوة المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ودعوتها لكل سيدات مصر بالمشاركة بكثافة في المرحلة الثانية على غرار ما حدث فى المرحلة الأولى.

وأكدت أن كل هذه الدعوات التي تخرج من المؤسسات الكبرى تحفيز كبير لكل المواطنين وسيدات مصر للمشاركة في العملية الانتخابية، وخاصة أن المرأة المصرية دائما ما تكون حريصة على الإدلاء برأيها لما قدمته القيادة السياسية الحالية من تعزيز لدور المرأة، والاهتمام بها على جميع المستويات، والافتخار دائما بما تقوم به المرأة في جميع الاستحقاقات السياسية التي تم عقدها خلال الفترة الماضية.

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