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رياضة

إصابة كاييخون مهاجم فيورنتينا الإيطالي بـ كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الجمعة، عن إصابة لاعبه الإسباني جوسيه ماريا كاييخون بفيروس كورونا المستجد.

ونشر نادي فيورنتينا الإيطالي بيانًا اليوم أكد فيه إصابة كاييخون بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الصحي في الأيام المقبلة.

وأكد النادي بأنه لم تظهر أي أعراض للمرض على كاييخون لكنه سيلتزم ببروتكول العلاج والبقاء في العزل الصحي حتى تعافيه.

وسبق لكاييخون اللعب لنادي ريال مدريد الإسباني، ثم انتقل من خلاله لنادي نابولي الإيطالي، قبل أن ينتقل لفيورنتينا في الميركاتو الصيفي المنقضي.

وكان البوسني إدين دجيكو مهاجم نادي روما الإيطالي، قد أعلن منذ قليل عن إصابته بفيروس كورونا.

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