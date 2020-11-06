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فن

أبرزها قارئة الفنجان .. خالد سليم يطرب جمهور دار الأوبرا بـ 12 أغنية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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محمد نحلة
يحيي الفنان خالد سليم، الليلة السادسة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.د، ويقدم لجمهوره 12 أغنية منها "قارئة الفنجان، وحشتوني، غايب عني".

وتتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هي "مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس"، وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات )، إلى جانب أوبرا الأسكندرية ( 7 حفلات ) وأوبرا دمنهور(  4 حفلات )، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.

ويكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار ، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.

أبرزها قارئة الفنجان .. خالد سليم يطرب جمهور دار الأوبرا بـ 12 أغنية

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