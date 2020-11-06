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مرأة

قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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رنا عصمت
بعد ساعات قليلة تحتفل الفنانة هنادى مهنى بحفل زفافها على زوجها الفنان أحمد خالد صالح.


وتتميز الفنانة هنادى مهنى باطلالاتها الأنيقة والمثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها؛ أثناء ظهورها فى المناسبات أو بملابس كاجوال.


أما من الناحية الجمالية تعتمد للفنانة هنادى مهنى؛ على وضع ماكياج انيق باللون الاسود من العيون بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود.
 

وقرر الثنائى مفاجأة الجميع بعقد القران، بعد أقل من عام على خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.
قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد
قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد
قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد
قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد
قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد
قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد
قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد

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