قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد

زوجها الفنان أحمد خالد صالح.









وتتميز الفنانة هنادى مهنى باطلالاتها الأنيقة والمثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها؛ أثناء ظهورها فى المناسبات أو بملابس كاجوال.









أما من الناحية الجمالية تعتمد للفنانة هنادى مهنى؛ على وضع ماكياج انيق باللون الاسود من العيون بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود.



