إصابة 3 لاعبين في لاتسيو بـ كورونا.. والإهمال يهدد بهبوط الفريق.. تفاصيل





صحيفة " لا ريبابليكا" الإيطالية، أكدت أن الفحوصات التي خضع لها الثلاثي أكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يسبب أزمة كبيرة وقد يعرض نادي لاتسيو للهبوط من الدوري الإيطالي، حيث نشرح القصة تباعًا.





خضع الثلاثي المذكور سلفًا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وغابوا بالفعل عن المباراة، ولكن بعد يومين من المباراة، أكد النادي بأن اللاعبين خضعوا لمسحة أخرى وجاءت نتيجتها سلبية، ليشارك كل من إيموبيلي ولوكاس ليفا في مباراة الفريق يوم الأحد الماضي أمام تورينو في الدوري الإيطالي.





هذا الأمر أثار الشكوك كون أن اللاعبين تعافوا بحسب النادي الإيطالي في يومين فقط، ليقرر النادي استبعادهم من المباراة ضد زينيت الروسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في انتظار الفحوصات من مختبر آخر بحسب ما طلب الاتحاد الإيطالي، والتي ظهرت نتيجتها اليوم بإيجابية العينات لثلاثي الفريق، وعدم تعافيهم من الإصابة بالفيروس منذ أصيبوا به.





وبحسب الصحف الإيطالية يعد هذا الأمر إهمالًا جسميًا من نادي لاتسيو، وهو الأمر الذي قد يعرضه لمواجهة شبح الهبوط وتوديع منافسات الدوري الإيطالي، لعدم تطبيقه البروتكول الموضوع لمحاربة الفيروس من قبل رابطة المسابقة، ومشاركة لاعبين يحملان الفيروس في مباراة تورينو ومخالطتهم لزملائهم ولاعبي تورينو أيضًا وتعريضهم للخطر.





يذكر أن نادي لاتسيو استطاع تحقيق المركز الرابع في بطولة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، ولديه مباراة أمام يوفنتوس يوم الأحد المقبل في المسابقة، تأكد غياب إيموبيلي وستراكوشا وليفا عنها.

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن نتائج الفحوصات التي خضع لها الثلاثي تشيرو إيموبيلي ولوكاس ليفا وستراكوشا لاعبي فريق لاتسيو الإيطالي، للكشف عن فيروس كورونا.