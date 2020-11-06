لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت

يهتم الكثير من الشخاص بمتابعة موضة 2020 للجواكيت، واختلفت اتجاهات الموضة بشكل كبير لعام 2020، ونظرًا لأن السترات متعددة الاستخدامات، فإنها تليق مع الجينز المفضل لديك بخصر مرتفع، ثم ارتديها مع بلوزات ذات رقبة عالية دافئة وسروال قصير لفصل الشتاء.
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وكشفًا لما قدمه موقع "stylecaster" إليكم ابرز موضة 2020 للجواكيت...
1. ذا بوي فريند بليزر
السترة الكلاسيكية تعد من الجواكت التى يمكن ارتدائها بأكثر من طريقة مختلفة ، ويمكن مع الجينز الممزق لإطلالة غير رسمية ، أو شورت إذا كان لا يزال شديد الحرارة في الخارج أو يناسبه مع البنطال للحصول على مظهر رائع للغاية.
2. سترات منقوشة
بالطبع ، أحد أكثر أنماط الخريف والشتاء مثالية هو النقش، ومتوفر في العديد من درجات الخريف اللطيفة ، هذا الاتجاه هو الذي ستشاهده كثيرًا هذا الموسم، لحسن الحظ ، تأتي السترات المنقوشة بجميع الألوان والأنماط ، لذا سواء كنت من محبي سترات الدنيم أو شخصًا يحب السترة الجيدة ، ارتدي سترة منقوشة بالكامل مع بنطال متطابق.
3. الجاكيت الجينز
يعد الجاكيت الجينز من موضة 2020 ، فهناك العديد من الطرق السهلة لارتدائه دون أن تكون جريئًا جدًا، جرب سترة ذات تفاصيل بسيطة ، ويمكنك دائمًا ارتداء الجاكيت الجينز للحصول على أقصى درجات الراحة هذا الخريف.