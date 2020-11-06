AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:32 م
جاكيت جينز
جاكيت جينز
Advertisements
نهى هجرس
يهتم الكثير من الشخاص بمتابعة موضة 2020 للجواكيت، واختلفت اتجاهات الموضة بشكل كبير لعام 2020، ونظرًا لأن السترات متعددة الاستخدامات، فإنها تليق مع الجينز المفضل لديك بخصر مرتفع، ثم ارتديها مع بلوزات ذات رقبة عالية دافئة وسروال قصير لفصل الشتاء. 

اقرأ أيضًا | لإطلالة كلاسيكية عصرية.. تعرفي على موضة ألوان السوارية لخريف 2020

وكشفًا لما قدمه موقع "stylecaster" إليكم ابرز موضة 2020 للجواكيت...

1. ذا بوي فريند بليزر
السترة الكلاسيكية تعد من الجواكت التى يمكن ارتدائها بأكثر من طريقة مختلفة ، ويمكن مع الجينز الممزق لإطلالة غير رسمية ، أو شورت إذا كان لا يزال شديد الحرارة في الخارج أو يناسبه مع البنطال للحصول على مظهر رائع للغاية.

2. سترات منقوشة
بالطبع ، أحد أكثر أنماط الخريف والشتاء مثالية هو النقش، ومتوفر في العديد من درجات الخريف اللطيفة ، هذا الاتجاه هو الذي ستشاهده كثيرًا هذا الموسم، لحسن الحظ ، تأتي السترات المنقوشة بجميع الألوان والأنماط ، لذا سواء كنت من محبي سترات الدنيم أو شخصًا يحب السترة الجيدة ، ارتدي سترة منقوشة بالكامل مع بنطال متطابق.

3. الجاكيت الجينز
يعد الجاكيت الجينز من موضة 2020 ، فهناك العديد من الطرق السهلة لارتدائه دون أن  تكون جريئًا جدًا، جرب سترة ذات تفاصيل بسيطة ، ويمكنك دائمًا ارتداء الجاكيت الجينز للحصول على أقصى درجات الراحة هذا الخريف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخطاء في ارتداء الجينز.. للرجال والنساء

لإطلالة كلاسيكية عصرية.. تعرفي على موضة ألوان السوارية لخريف 2020

سعر صادم لبنطلون جينز ببقع الأعشاب موضة شتاء 2020

طريقة تنسيق البنطلون الواسع للمحجبات المخطط والأسود والمشجر

جينز الرجال يناسب النساء

لـ السيدات.. أحدث صيحات الموضة والألوان لـ خريف 2020

ترشيحاتنا

تسلل إلى المنزل.. كلب ضال ينهش رضيعًا حتى الموت بالإسكندرية

خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 ملايين جنيه بسبب أحمد رفعت

صدمة في ليفربول.. كلوب يعلن غياب نجمي الفريق عن مباراة مان سيتي بالدوري

الحرب بدأت في إثيوبيا.. لماذا تدخل الجيش في منطقة "تيغراي" الشمالية؟

سرقة شقة أميرة سعودية في باريس ونقلها إلى المستشفى

بسبب الصفقات الجديدة | أزمة كبرى بين الإسماعيلي وباهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها