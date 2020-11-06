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رياضة

تقارير: ارتفاع عدد مصابي كورونا في النصر السعودي إلى 20 فردا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:32 م
لاعبي النصر السعودي
لاعبي النصر السعودي
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مجدي سلامة
كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى 20 شخصًا بنادي النصر السعودي لكرة القدم.

وذكرت التقارير أن ستة عناصر جديدة من النصر أصيبت بكورونا، وهي البرازيلي بيتروس والكوري الجنوبي كيم جين سو والحارس نواف العقيدي وأورلاندو تكسيرا مساعد المدرب ولويس ميجيل عضو الجهاز الفني والإداري خالد الغنيمان.

وكان النصر قد أعلن عن 14 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينهم ثمانية لاعبين، والمدرب البرتغالي روي فيتوريا والطاقم الفني المساعد له.

ولم تكشف التقارير عن عدد اللاعبين او الطاقم الفني الذين تعافوا من الإصابة.

ومن المقرر أن يواجه النصر فريق القادسية غدًا السبت، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، علمًا أن النصر خسر أول ثلاث مراحل من المسابقة ويحتل المركز قبل الأخير دون رصيد من النقاط.

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