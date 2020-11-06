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فاروق الباز: حكمة مصر في أزمة سد النهضة تساوي استخدام القوة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:45 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن القيادة السياسية المصرية تعاملت مع أزمة انتشار فيروس كورونا بمنتهي الحكمة والرزانة مما أدي إلى انخفاض أعداد الوفيات بين المواطنين بسبب هذا الوباء اللعين.

وأضاف «الباز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الطب والاطباء كافة حافظوا علي الارواح وتعاملوا مع أزمة كورونا بمنتهي الجدية والحزم.

وتابع الدكتور فاروق الباز، أن ملف سد النهضة يشهد هدوءا حاليا؛ بسبب النقاش الدائر بين مصر واثيوبيا والسودان بشأن الأزمة.

وأوضح ، أن الدبلوماسية المصرية قوية وقادرة علي إدارة ملف أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر لديها جيشا قويا وسلاح طيران متمكنا ونستطيع استخدام القوة إن لزم الأمر ولكن الدولة التى لديها القوة هي التى تتصرف بعقلانية أكثر.

وأشار إلى أن مصر تتعامل بعقلانية كاملة في إدارة ملف أزمة سد النهضة.

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