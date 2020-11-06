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رياضة

قبل معسكر الفريق.. إصابة مدرب منتخب إيطاليا بفيروس كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ونشر الاتحاد الإيطالي بيانًا جاء فيه:" "كجزء من الفحوصات الدورية التي أجراها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) لأعضاء الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية في ضوء الالتزامات القادمة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ،  تأكدت إصابة روبرتو مانشيني بفيروس كورونا."

وأضاف:"مانشيني بدون أعراض للمرض تمامًا ووفقًا للأحكام السارية ، ووضع مدرب الأزوري نفسه في العزل الصحي في منزله في روما."

وجاء في ختام البيان:""أخطر الاتحاد الإيطالي على الفور السلطة الصحية المحلية المختصة، سيتمكن المدرب من الانضمام إلى معسكر المنتخب بمجرد تعافيه بعد اتباعه بروتكولات الاتحاد الإيطالي والاتحاد الأوروبي."

ويستعد المنتخب الإيطالي لاستئناف مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبية في منتصف الشهر الجاري.

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